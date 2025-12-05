中央社

新北歡樂耶誕城德國市集開幕 侯友宜參觀 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

2025新北歡樂耶誕城系列活動「Freunde willkommen！ 德國耶誕市集」5日開幕，新北市長侯友宜（前右）也親自走訪參觀，感受市集熱鬧氛圍。

中央社記者黃旭昇新北市攝 114年12月5日

新北歡樂耶誕城德國市集開幕 侯友宜參觀 2025新北歡樂耶誕城系列活動「Freunde willkommen！ 德國耶誕市集」5日開幕，新北市長侯友宜（前右） 也親自走訪參觀，感受市集熱鬧氛圍。 中央社記者黃旭昇新北市攝 114年12月5日
新北歡樂耶誕城德國市集開幕 侯友宜參觀 2025新北歡樂耶誕城系列活動「Freunde willkommen！ 德國耶誕市集」5日開幕，新北市長侯友宜（前右） 也親自走訪參觀，感受市集熱鬧氛圍。 中央社記者黃旭昇新北市攝 114年12月5日

其他人也在看

停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯

停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯

停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯

EBC東森新聞 ・ 12 小時前71
禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查

禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄市衛生局在全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力，驚動中央，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有...

匯流新聞網 ・ 7 小時前1
國旅補助元旦起實施　平日住2晚最高領2千

國旅補助元旦起實施　平日住2晚最高領2千

民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)

卡優新聞網 ・ 17 小時前5
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～

「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～

湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！

Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前5
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡　副局長等6人被記過

鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡　副局長等6人被記過

高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。

中天新聞網 ・ 4 小時前發起對話
台大外籍生罹肺結核「匡列逾900人」！北市衛生局曝最新情況

台大外籍生罹肺結核「匡列逾900人」！北市衛生局曝最新情況

即時中心／潘柏廷報導台灣大學近日傳出肺結核接觸感染事件，由於學生陸續收到校方的「肺結核接觸者｣通知，更要求接受X光和抽血檢查，並將訊息貼在社群，使得消息隨之曝光；衛福部長石崇良今（4）日透露為單一確診個案，而對方為外籍學生，此起也並非校園群聚，目前已匡列超過900人。對此，台北市衛生局也透露最新情況了！

民視 ・ 1 天前1
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相

全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相

高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前901

小紅書暫封鎖1年　總統府：尊重內政部決策

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。

中央社 ・ 8 小時前發起對話
無菸清新好環境　嘉市頒獎表揚專業醫護及志工

無菸清新好環境　嘉市頒獎表揚專業醫護及志工

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市政府衛生局12/5日於耐斯王子大飯店舉辦「無菸清新好環境 […]

觀傳媒 ・ 2 小時前發起對話
台灣鯛魚排禁藥烏龍 高市府：嚴懲失職人員並國賠

台灣鯛魚排禁藥烏龍 高市府：嚴懲失職人員並國賠

全聯販售的雲林「台灣鯛」魚排日前被高市衛生局公布，驗出不得檢出的動物用藥，引發食安風波；但事件在昨（4日）晚出現大轉折，衛生局證實，原來是一名離職人員，在職時擅自更改檢驗儀器的設定，才導致檢驗錯誤，接著將移送檢調調查。市府團隊5日上午則再次公開道歉，將到雲林向縣府、以及養殖產業等受影響單位致歉，負起國賠責任，也會懲處相關人員。

公視新聞網 ・ 8 小時前1
秋冬輪狀病毒肆虐　新北13偏區嬰幼兒享疫苗全額補助

秋冬輪狀病毒肆虐　新北13偏區嬰幼兒享疫苗全額補助

新北市政府擴大輪狀病毒疫苗補助範圍，即日起將13個偏遠地區的嬰幼兒納入全額補助對象。市長侯友宜於市政會議宣布，設籍瑞芳等13個偏遠地區、出生滿6至24週的嬰幼兒，即可免費接種口服輪狀病毒疫苗。

中天新聞網 ・ 1 天前發起對話

高雄誤檢鯛魚排案　食藥署派員訪視實驗室

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局抽驗台灣鯛魚排發生重大失誤，因屬特殊事件，食藥署今天罕見主動派出4名專精實驗室管理及檢驗的人員前往訪視，協助檢視改善方案，預計明天有結論。

中央社 ・ 6 小時前發起對話
粉紅超跑南下！白沙屯媽祖高雄贊境　吸信徒朝聖

粉紅超跑南下！白沙屯媽祖高雄贊境　吸信徒朝聖

高雄市 / 綜合報導 「粉紅超跑」白沙屯媽祖，受邀到高雄三山媽祖賜福贊境，今(5)日第一天，南下前鎮與紅毛港朝天宮媽祖會合，吸引滿滿信徒朝聖，明後兩天也預計和岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮齊會岡山，四大女神共襄盛舉也讓信徒相當期待。敲鑼打鼓聲，響徹雲霄，現場聚集滿滿香燈腳，人人高舉手機，大家都是要來一睹媽祖風采。主持人說：「祈求風調雨順。」粉紅超跑，白沙屯媽祖，南下高雄參加祈福贊境活動，第一天抵達前鎮漁港，和紅毛港朝天宮媽祖會合，雙媽遶境，現場熱鬧滾滾。信徒說：「從台中來，早上五點多就出發了，到這裡在路上有跟白沙屯車子遇到，我們是虔誠的香燈腳，(走過幾年)三年。」粉紅超跑白沙屯媽祖，到高雄贊境，5日就南下駐駕，不少人天還沒亮，就起床迎接。6、7日兩天，也將與岡山壽天宮；鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，齊會岡山賜福贊境，四大女神共襄盛舉讓信徒相當期待。信徒說：「這個是歷史的一刻，今天第一次看媽祖上船，太感動了。」白沙屯媽祖上午十點，從前鎮漁會大樓集結起駕，沿途行經多個宮廟，最後再到紅毛港朝天宮駐駕，活動第一天，現場就聚集大批來求平安的信徒，除了是跨地域的信仰交流，更是台灣宗教界歷史性的一刻，女神旋風席捲南部，展現台灣民間信仰強大凝聚力。 原始連結

華視影音 ・ 8 小時前發起對話
迎接12月演唱會熱潮！南投衛生局把關車站美食安全

迎接12月演唱會熱潮！南投衛生局把關車站美食安全

【記者 謝雅情／南投 報導】年底演唱會活動接力登場，各縣市跨年活動也陸續備戰，民眾出門欣賞演唱會、參加活動前

台灣好報 ・ 4 小時前發起對話

高雄誤檢台灣鯛魚排　石崇良：由地方處理

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局誤檢「台灣鯛魚排」，昨天致歉表示因電腦條件設定遭改，全案移送檢調釐清。衛福部長石崇良今天說，高市衛生局已說明檢驗過程因儀器失準誤判，後續由該局處理。

中央社 ・ 11 小時前發起對話
健康齊+1！嘉市表揚戒菸服務、流感疫苗及衛生保健績優單位與志工

健康齊+1！嘉市表揚戒菸服務、流感疫苗及衛生保健績優單位與志工

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局今(5)日於耐斯王子大飯店舉辦「無菸清新好環境 專業醫護齊+1」頒獎典 […]

引新聞 ・ 5 小時前發起對話
華視歲末點燈活動登場！　迎接璀璨十二月

華視歲末點燈活動登場！　迎接璀璨十二月

台北市 / 綜合報導 歲末將至，華視也以1場溫暖的點燈儀式，點亮歲末的光輝時刻。下午活動熱鬧非凡，從耶誕市集到各式美食，員工們齊聚一堂共襄盛舉，提前在公司迎接節慶氛圍。華視新聞主播雷雅說：「創意無限公益向前。」董事長總經理與華視主播們齊心按下燈球，剎那間廣場燈飾光芒綻放，耀眼點燈也為璀璨的12月揭開序幕。公廣集團董事長胡元輝說：「每次到了耶誕夜或者耶誕節氣氛的時候，常常在這樣的氣氛中感染，就兩個字就是平安，所以我很想藉這個機會祝福所有的同仁，不只有今年的平安，而且擁有每一年每一天的平安。」大廳昨(3)日下午熱鬧非凡，披薩炸雞各式美食都能盡情享用，鏡頭往旁邊看員工還能從耶誕市集中，買到實用家電或是心儀小物，而對於明年大家都充滿期待，華視總經理劉昌德說：「希望能夠在原來多元活力的基礎之上，再往創意還有公益來做一個前進，明年我們也會繼續這些好的，不管是專案節目跟新聞，大家再一起努力再創高峰。」期許2026持續向前，而回顧2025，今年的大家也都卯足全力產出優質作品，華視新聞主播雷雅說：「首先呢我們在新聞方面，恭喜高峰會『守住裂縫中的孩子』，這次是獲得了『全球華文永續報導獎』恭喜他們。」新聞部分除了新聞高峰會，華視新聞雜誌也憑藉優異作品榮獲新聞報導人權貢獻獎、金馬獎等多個時段收視也有傑出表現，戲劇層面阿榮與阿玉勇奪金鐘最佳編劇，掌聲中華視將帶著滿滿能量，繼續將最好的作品最溫暖的故事帶給每一位觀眾。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前發起對話
《戰車世界》2026節日大作戰開跑！完成任務即可招募班尼迪克康柏拜區車長

《戰車世界》2026節日大作戰開跑！完成任務即可招募班尼迪克康柏拜區車長

戰遊網旗下《戰車世界》年度壓軸活動「2026節日大作戰」今日正式展開！今年的節日大使由全球知名演員班尼迪克康柏拜區 (Benedict Cumberbatch) 擔任，他將在 「2026節日大作戰」期間展現他的招牌機智、智慧與幽默感。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前發起對話

《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看

【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱

時報資訊 ・ 1 天前9
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了

驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了

醫師蘇信豪表示，​最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前68