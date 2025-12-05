新北歡樂耶誕城德國市集開幕 (圖)

台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結

