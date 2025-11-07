新北歡樂耶誕城登場 化身繽紛馬戲嘉年華燈海舞台

（記者陳志仁／新北報導）充滿馬戲繽紛魅力的「2025新北歡樂耶誕城」即將登場！活動將於14日熱鬧開城，主題以「馬戲嘉年華」為概念，結合光影、創意與藝術裝置，讓整座城市化身為璀璨華麗的馬戲舞臺。周邊天橋與人行道同步妝點趣味燈飾，營造童趣與歡樂氛圍，邀請民眾感受冬季最溫暖的歡騰時光。

圖／「神奇變幻彩球」以聯合國反性別暴力運動代表色「珊瑚橘」為主色，搭配可隨觸碰變換色彩的互動燈球，傳遞關於性別平等的溫柔理念。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉指出，今年耶誕城除主燈及大型裝置藝術外，板橋周邊天橋與連通道也全面換上創意「馬戲風」新裝．小遠百天橋的「華麗空中飛人」以金黃燈海構築壯麗舞臺，光條化作飛人的身影穿梭光廊；百揚大樓天橋設有「極限火圈表演」，重現獅子穿越火圈的震撼瞬間；板橋車站天橋「狂歡馬戲彩旗」融合新北市徽色系，展現繽紛城市美學。

新府路天橋的「魔幻舞環」以琉璃光影折射出閃耀光帶；縣民大道天橋的「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球營造童趣場景；新站路天橋「時光膠囊」運用科技光影打造時空穿越體驗；板橋車站B1連通道「LINE FRIENDS星光大道」則結合可愛角色與遊樂燈飾，增添節慶歡樂氣氛。

新北市政府今年也融入性別平等與社會關懷理念，特別在縣民大道天橋設置「神奇變幻彩球」，以聯合國反性別暴力運動代表色「珊瑚橘」為主色，搭配可隨觸碰變換色彩的互動燈球，象徵包容與傾聽；另色彩的變化如同理解與尊重的交流，盼透過光影傳遞性別平權的理念，讓節慶的感動不僅在眼前綻放，更從心出發，照亮整座城市。

此外，市民廣場周邊四條人行道也化身為「馬戲歡樂大道」，各具創意亮點——中山路人行道的「神奇魔術帽」帶來升降動態驚喜；新府路人行道的「馬戲棚大道」以經典帳篷輪廓引領民眾進入童話世界；新站路人行道的「歡樂小丑派對」設有互動拍照座椅，讓遊客成為馬戲團一員；縣民大道人行道的「大象轉轉球」則以可愛大象頂球造景增添動感趣味。

更多「2025新北歡樂耶誕城」活動與交通資訊，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁及官方IG查詢，一起迎接專屬新北的冬季歡樂盛典。

