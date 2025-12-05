新北歡樂耶誕城第二支全新雷射光雕3D投影秀！德國耶誕市集同步開幕亮點必追

文／景點+ 張盈盈整理報導

「2025 新北歡樂耶誕城」開成後已超過300萬人次造訪，12月5日活動再推上一波高潮，舉辦「主燈新秀暨德國耶誕市集開幕記者會」，正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，由新北市市長侯友宜主持揭幕LINE FRIENDS 第3位人氣角色莎莉也現身，同時，「Freunde willkommen! 德國耶誕市集」也同步開幕，這個週末推薦到新北歡樂耶誕城感受聖誕氛圍！

圖 /新北市政府、 景點+ 張盈盈，以下同

記者會上，德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺也蒞臨參與，共同點亮這場跨國文化的冬季盛典。侯友宜市長表示，「能夠在新北欣賞到世界級的光雕秀，也能走進原汁原味的德國耶誕市集，這就是我們想帶給大家的節慶感動。」

今年第二支雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，故事以《LINE FRIENDS馬戲團嘉年華》為主軸，描繪 LINE FRIENDS 盛裝前往嘉年華途中意外被捲入魔幻空間，變裝瞬間解除、恢復原貌。為了順利抵達嘉年華現場，LINE FRIENDS必須尋回失落的魔法棒，重新喚醒屬於自己的馬戲魅力。

光雕秀融入帽子森林、機械齒輪廣場、錯位走廊等多層次大型場景轉換，讓劇情推進更鮮明。耶誕樹「歡樂馬戲棚」也隨光雕秀進程閃耀，形成全場域環繞的動態效果，讓觀眾沉浸在奇幻冒險的光影世界。

在光雕秀點亮夜空的同時，德國耶誕市集也以近 50 家攤商的規模同步登場。市集延續德國傳統市集風格，以暖黃燈飾營造溫馨節慶感，並帶來熱紅酒、德式烤腸、燻肉與豬腳等德國經典美食。現場瀰漫的香氣與歐式聲光氛圍，使民眾不必遠赴歐洲，就能在新北體驗道地的冬季節慶魅力。

市集同時準備了「聖誕薑餅自己做」、「德國格林童話人體彩繪」以及「與聖誕老公公有約」等活動，無論大人或小孩，都能在此找到屬於冬季的驚喜與幸福。

自即日起至 2025 年 12 月 28 日，每晚 17:30 至 23:00，兩支超夢幻 3D 光雕秀，「馬戲團魔法道具篇」與「傳送耶誕樂章，LINE FRIENDS和你一起！」輪番登場，讓新北市市民廣場化身奇幻光影世界！

另外也預告令全台矚目的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」會在 12 月 13 日至 14 日熱力登場，豪華卡司輪番開唱，勢必掀起全場狂熱；12 月 25 日還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」，活動以多元曲風陪伴大家度過最具節慶感的耶誕節！

