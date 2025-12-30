新北歡樂耶誕城精彩落幕 吸引740萬人次造訪





「2025新北歡樂耶誕城」於12月28日正式劃上句點，璀璨亮眼的馬戲大幕也在歡笑聲中緩緩落下。為期45天以「LINE FRIENDS總動員 馬戲嘉年華」為號召，結合繽紛燈飾、創新場景規劃與精彩活動演出，總計吸引740萬人次造訪，成為全臺年末最受矚目的城市節慶盛事之一。

回顧活動精彩亮點，不僅有震撼吸睛的3D裸視光雕展演並首度導入大型演唱會級的投影技術與LED舞臺連動設計等視覺饗宴，更打造多組機械動感裝置及五感沉浸裝置，帶來豐富感官體驗，而一系列週間活動也在濃厚的耶誕氛圍中為城市注入溫暖與活力，吸引大批民眾共襄盛舉！

「2025新北歡樂耶誕城」活動序幕由氣勢十足的「耶誕馬戲開城SHOW」揭開，以大型馬戲表演與聲光效果點亮城市夜空，迅速聚焦民眾目光，也為後續活動奠定高人氣基礎。緊接著登場的「童樂馬戲嘉年華」，以親子族群為核心，匯集多元兒童劇場、馬戲雜耍與互動表演內容，吸引大量親子家庭於假日間造訪。

深受民眾喜愛的「Freunde willkommen！德國耶誕市集」同樣展現高度吸引力，集結特色美食、節慶商品與異國風情攤位，讓各國遊客在城市中感受濃厚歐式耶誕氛圍。系列活動高潮「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」更是精彩萬分，演唱會兩日統計共湧入超過40萬人次參與，線上觀看直播民眾累積近70萬人次，兩日電視收視不重複總人數更突破90萬人，充分展現新北市政府承辦大型活動的成熟度與號召力。

「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」活動期間也匯聚多組管樂團隊輪番演出，悠揚樂聲為耶誕佳節增添濃厚節慶氛圍，周邊的美食市集人潮更是絡繹不絕，多元且豐富的餐飲選擇吸引民眾駐足品嚐。

活動在整體場域規劃上也持續突破創新，各式趣味繽紛的馬戲場景布置遍布多個主題燈區，從大型裝置到細節巧思，營造沉浸式節慶氛圍。今年更與LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini合作，打造多座吸睛亮眼的角色裝置，成為民眾拍照打卡的熱門景點，成功結合人氣IP與城市節慶，創造高度話題性。同時在機械動態裝置方面再度升級，創新打造歷年最多組的機械動感設計，透過轉動、敲擊及律動等多元機關形式，讓靜態燈飾轉化為充滿生命力的展演體驗，吸引民眾造訪。

「2025新北歡樂耶誕城」成功躍上國際舞臺，成為全臺年末最受注目的耶誕盛事之一，不僅獲得國內各大媒體高度關注，累積高達 6,000 則相關報導與討論，更吸引多家國際媒體報導，海外曝光量超過1,300則，話題熱度持續延燒。

香港《南華早報》（South China Morning Post）旗下雜誌《Post Mag》盤點亞洲各地耶誕活動，指出新北歡樂耶誕城為全臺規模最大的耶誕節慶盛事，而全球旅遊訂房平臺Agoda精選2025亞洲必訪耶誕盛事，新北歡樂耶誕城更被讚譽擁有嘆為觀止的光雕投影秀與耶誕市集，為全臺唯一入選推薦的節慶首選。

此外，擁有超過1,100萬YouTube訂閱的印尼媒體METRO TV亦專題報導新北歡樂耶誕城，透過鏡頭呈現現場人潮實況與各項亮點裝置，向印尼及東南亞旅客傳遞濃厚耶誕魅力。另根據《OpView社群口碑資料庫》平臺數據，追蹤新北歡樂耶誕城活動期間，網路討論聲量共超過5萬則，顯示活動在網路社群上的高度關注與討論熱度。

新北市政府表示，新北歡樂耶誕城不僅是一場節慶活動，更是一個凝聚市民情感、展現城市創意能量的重要平臺。透過豐富多元的活動內容、跨界合作與創新設計，不僅成功吸引大量人潮，也帶動周邊觀光與消費效益。隨著今年活動圓滿落幕，市府也期待未來持續以更豐富的想像與能量，為市民與遊客帶來更多驚喜與感動！

