新北歡樂耶誕城試燈搶先看！LINE FRIENDS馬戲團聖誕樹光雕投影10大亮點

「2025新北歡樂耶誕城」於11月14日至12月28日展開，屆時將點亮 LINE FRIENDS 馬戲團聖誕樹主燈，並搭配光雕投影秀及多場系列活動，快將現場美圖一同筆記起來，出發捕捉節日氛圍美照！

2025新北歡樂耶誕城於11月14日登場，試燈期間吸引網友搶先前往打卡。（圖／ilushalo、yijiun_lee）

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP品牌合作，打造可愛趣味的各式裝置，將分布在「市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場以及板橋轉運站」等區域。

（圖／ilushalo）

新站路天橋「時光膠囊」亮燈時間17：30至23：00。（圖／yijiun_lee）

活動10大亮點包括「全台唯一！夢幻馬戲主燈華麗登場」，主燈以「歡樂馬戲棚」為主題，結合燈光、音樂與動態機械，打造出夢幻的主燈秀、「萬眾矚目！奇幻馬戲大秀震撼開幕」，在開城夜晚將帶來精采絕倫的馬戲大秀、「全新展演！演唱會投影及LED舞台首度連動」，運用光影隨音樂節奏變幻，創造沉浸式的聲光體驗。

（圖／yijiun_lee）

「全球知名 IP！LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini新北全燈區總動員」，可愛的LINE FRIENDS熊大、熊美、莎莉、兔兔與minini夥伴們lenini、salini、bnini現身燈區，打造限定版耶誕造景與打卡點、「創新科技！美味探索五感沉浸體驗」。

新站路人行道「歡樂小丑派對」亮燈時間17：30至23：00。（圖／yijiun_lee）

新府路人行道「馬戲棚大道」亮燈時間17：30至23：00。（圖／yijiun_lee）

以五感沉浸體驗區為主題，全方位感受科技帶來的趣味與驚喜、「高吸睛度！全新裸視彩幕裝置強勢來襲」，運用大型貨櫃營造裸視3D彩幕技術、立體特效，為耶誕城注入全新視覺魅力、「秒飛國外！全台最美歐洲童話村」。

板橋車站東二門「魔幻泡泡塔」亮燈時間17：30至23：00，展演頻率17：30至22：00，每小時4次，每次展演3分鐘。（圖／ilushalo）

「站前廣場」打造成歐洲童話村，讓人彷彿漫步歐洲冬日場景、「多組機械裝置動感展演」，燈光、機械與聲效交織，打造最具體驗感與科技感的耶誕魅力讓人目不暇給。

（圖／ilushalo）

「全面宣傳！7-11廣告行銷遍布全台」，全台 7-ELEVEN 店內合作同步展開宣傳；以及「可愛滿載！CHOCO熊美爆米花桶限定販售」，耶誕城推出限量版「CHOCO熊美爆米花桶」。

新府路天橋「魔幻舞環」亮燈時間17：30至23：00。（圖／ilushalo）

系列活動包含11月15日至11月16日「童樂馬戲嘉年華」、12月5日至12月7日「Freunde willkommen！德國耶誕市集」、12月7日「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」、12月13日至12月14日「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」、12月25日「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」。

【Info】

2025新北歡樂耶誕城

活動時間：2025年11月14日至12月28日

活動地點：市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場

光雕投影秀展演時間：每日17：30～23：00，期間每整點、半點進行展演，22：30後為無聲版（主燈秀將視耶誕系列活動時間調整播出）

耶誕樹展演時間：每日17：30～23：00亮燈，配合市府大樓光雕投影秀時間，每整點、半點進行展演，每次5分鐘

周邊燈飾亮燈時間：每日17：30～23：00

遊樂設施開放時間：每日11：00～22：00

