新北歡樂耶誕城開城首週亮點！童樂馬戲嘉年華雜耍特技兒童劇團演出時間公布
文 / 景點+ 張盈盈整理報導
年度重頭戲「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14(日五）盛大開城，開城首週末大活動「童樂馬戲嘉年華」於15日(六）及16日(日）熱鬧登場，帶來一連串逗趣精彩的表演節目，適合大小朋友一起玩，感受聖誕節慶熱鬧氛圍，這兩天的活動、表演節目表已經公布，詳見文末。
圖 / 新北市政府，以下同
「童樂馬戲嘉年華」活動舞臺節目內容多元精彩，從兒童戲劇、雜耍特技秀到親子帶動跳，應有盡有，連續兩日帶來驚喜不斷的演出。
圖 / 景點+ 張盈盈
表演將由兒童劇團率先登場，以生動有趣的音樂劇方式，帶領大小朋友一同進入奇幻的故事情境，在戲劇中更融入魔術、腹語與帶動跳等元素，讓孩子們在歡笑與互動中潛移默化學習環境保護的重要與正向品格，寓教於樂。
緊接登場的魔術秀將更顛覆想像，表演者藉由幽默動作與靈巧肢體結合魔幻手法，創造出一幕幕驚喜瞬間。
而創意與極限兼具的馬戲雜耍保證讓大小朋友看得目不轉睛，結合高超技巧與節奏默契，以及逗趣爆笑的演出形式，將帶來滿滿驚奇的視覺饗宴。
圖 / 景點+ 張盈盈
此外，活動更邀請啦啦隊帶來活潑可愛的洗手歌表演，以輕快旋律與舞蹈動作推廣正確洗手觀念以及公益團體帶來現場奏樂演出，弱勢孩童們以真摯音樂展現學習成果與堅毅精神，將為現場增添溫暖氛圍。
圖 / 景點+ 張盈盈
壓軸登場的是小朋友最愛的哥哥姐姐帶動跳，將為活動掀起最高潮，以熟悉的旋律與充滿活力的舞蹈動作，邀請現場小朋友隨音樂一起擺動、開心舞動，加上精心設計的有獎徵答互動，讓整個嘉年華洋溢著溫馨又歡樂的節慶氛圍。
除了舞臺節目之外，活動現場還設有市集美食攤位，集結多樣特色小吃與創意手作攤位，讓民眾在觀賞表演之餘，也能盡情享受吃喝購物的樂趣，夜晚更可漫步於周邊燈區，欣賞馬戲光影與主題裝置，感受濃厚節慶氣息。
市集攤位於週末兩日11時至22時熱鬧營業，舞臺表演則從13時至20時30分陪伴大家歡笑不間斷，市民廣場及站前廣場還有好玩的遊樂設施，適合大小朋友一起同樂，共度過美好週末假期！
新北歡樂耶誕城雨天室內也能拍！熊大兔兔超大馬戲團燈座太可愛
