新北歡樂耶誕城隆重開城（1） (圖)
新北歡樂耶誕城14日晚間盛大開城，主燈「歡樂馬戲棚」結合燈光、音樂與動態機械，呈現夢幻主燈秀，期盼吸引民眾共襄盛舉。
中央社記者趙世勳攝 114年11月14日
其他人也在看
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 1 天前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 16 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 1 天前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
"假刷條碼真偷貨" 超商店員監守自盜坑雇主近三百萬
中部中心/徐秘康、陳建華來看台中一名倒楣超商加盟主，竟被自己員工給坑了！涉案店員，是以訂包裹"貨到付款"方式，等貨物到店後，再偷偷拆開包裹，拿走黃金飾品等高價商品，侵占將近300萬元！嫌犯雖然到案，卻對於金流交代不清！超商總公司表示，是加盟主督導不周，恐怕得自行吞下這筆賠償！超商店員涉領包裹未付款。受害人指控的，是35歲許姓嫌犯，在八月底到台中市南區的超商，上大夜班，十月開始，他在網購平台，訂購多筆貨，監視器畫面顯示，他領了貨，卻沒有刷條碼付帳，而是用美工刀一一拆開包裹，還丟棄裡面不需要的單據，以避免其他同事在第一時間清查時，發現貨不見了！超商店員涉領包裹未付款。拆解嫌犯犯案手法，在網購平台，訂購多筆黃金飾品等高價包裹，選的是超商"貨到付款"，不過他沒刷條碼、沒給錢，就把貨拿走，直到7天之後，超商系統顯示"未取貨"，商店端卻找不到貨物可以退回，但是，加盟主卻必須把貨款，先上繳給超商！一而再，再而三，嫌犯趁著加盟主家中有喪事，疏於督導的10天，涉嫌侵占貨品154件，金額高達將近260萬元，另外還侵占營業現金32萬元，合計大約291萬元。加盟主心寒指出，嫌犯是更生人，自己願意給對方機會，卻是損失慘重！警方指出，前科累累的嫌犯，已經到案說明，坦承侵占行為，但是，對於變賣地點以及金流去向，都交代不清，警方只能依業務侵占罪嫌，函送法辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：店員訂包裹使用貨到付款 利用7天未取漏洞坑雇主貨款 更多民視新聞報導網購要當心！一頁式廣告、幽靈包裹詐騙橫行 刑事局教你3招自保婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下假賣家騙財8萬元 新北警古人梗圖籲雙11購物潮防詐民視影音 ・ 1 天前
8旬婦涉悶死癱瘓50年兒 石崇良：我支持總統特赦
（中央社記者沈佩瑤台北13日電）一名8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請總統特赦。衛生福利部長石崇良今天說，「我支持總統特赦」，此案反映出對照顧者的支持需要做更多。中央社 ・ 1 天前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。檢方表示，5名藝人對青年世代具相當影響力，卻蓄意逃兵，背離社會期待。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了
娛樂中心／李明融報導大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天（13日）將滿期，案情今天（12日）突出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋，對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲回應「謝謝大家的關心」。民視 ・ 1 天前
「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉助詐團「洗錢億元」！北院裁定羈押
台北地檢署偵破一起重大詐騙案，知名麻辣鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌協助詐團洗錢，短短四個月內18名被害人遭詐9億元，其中逾億元贓款流入蔡閔如旗下9家公司，她今（13日）凌晨遭北院裁定羈押。中天新聞網 ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑。王家二女婿今天表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿站務員吹哨 女子抓狂跳下月台 遭依鐵路法送辦
台中市 / 綜合報導 台中新烏日火車站發生民眾跳軌意外，一名29歲阮姓女子，因為太靠近鐵軌，加上火車要進站了，站務員對她吹哨提醒，她就抓狂，推了站務員後跳下月台、趴在鐵軌上，她的親友看到，也跟著跳下鐵軌，將她連拖帶拉、拉上月台，她的脫序行為已經觸犯鐵路法，交通部將會對她裁處開罰。白衣女子大叫一聲猛力推了站務員後，就跳下月台，摔在鐵軌上，她不起來，趴著大叫，她的家人和朋友看到，兩男一女也跟著跳下月台。白衣女子親友說：「快點，我求妳了，火車要過來了。」白衣女子趴在鐵軌上，這時，月台上的火車進站警示燈也已經亮起，不停閃動，代表火車要進站，時間相當緊迫，女子的親友趕快將她連拖帶拉拉到對面的鐵軌上。民眾說：「很危險，人家阻止就是一定有考慮到安全的問題，這樣很危險，而且也不知道車子什麼時候會來，不知道什麼時候就出意外了。」白衣女子跳軌的地點，在台中新烏日火車站，當時是昨(13)日晚上11點多，嚇壞當時目擊的民眾還有站務員，站務員也馬上，通報鐵路警察到場處理。台中鐵路警新烏日分駐所長林明德說：「因站立於月台黃色警戒線外，經站務員發現後，立即前往制止，阮女突然情緒失控，跳下軌道。」警方表示，跳下月台的29歲阮姓女子，沒有使用違禁品也沒喝酒，就是不滿站務員，對她吹哨警告不要太靠近鐵軌，她就失控跳軌，她的親友將她拉上月台後，緊急送醫治療，因為行為脫序危害公眾安全，警方也將依鐵路法，函請交通部裁處。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
閃兵遭起訴！坤達「被求處2年8月徒刑」回應了 10字洩真實心聲
藝人閃兵案擴大，自王大陸被查獲後，檢調深入查並搜索約談，已發動共三波搜索，據傳還有第四波，近期有許多藝人主動到案自首，包括阿達、薛仕凌等人，目前全案涉案藝人已達17人。新北地檢署先前已起訴王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人，今（14日）再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，建請法院量處2年8月徒刑。對此坤達也透過經紀人回應11字：「深切反省，一切配合司法。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
韓國瑜談沈伯洋事件「驚吐這句」 王義川開嗆：格局比較Low
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要讓別人吃藥。民進黨立委王義川說，韓國瑜這種說法在格局上比較Low（低）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸媒曝八炯工作室細節！地址、成員全揭露 給「迷途知返」機會
台灣知名網紅八炯、閩南狼遭大陸福建省泉州市警方懸賞通緝，陸媒披露，其中警方已掌握八炯「攝徒映像工作室」地址、成員等細節，但未對這些成員通緝，是希望給予「迷途知返、改過自新的機會」。中天新聞網 ・ 1 天前