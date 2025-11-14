新北歡樂耶誕城隆重開城（2） (圖)

中部中心/徐秘康、陳建華來看台中一名倒楣超商加盟主，竟被自己員工給坑了！涉案店員，是以訂包裹"貨到付款"方式，等貨物到店後，再偷偷拆開包裹，拿走黃金飾品等高價商品，侵占將近300萬元！嫌犯雖然到案，卻對於金流交代不清！超商總公司表示，是加盟主督導不周，恐怕得自行吞下這筆賠償！超商店員涉領包裹未付款。受害人指控的，是35歲許姓嫌犯，在八月底到台中市南區的超商，上大夜班，十月開始，他在網購平台，訂購多筆貨，監視器畫面顯示，他領了貨，卻沒有刷條碼付帳，而是用美工刀一一拆開包裹，還丟棄裡面不需要的單據，以避免其他同事在第一時間清查時，發現貨不見了！超商店員涉領包裹未付款。拆解嫌犯犯案手法，在網購平台，訂購多筆黃金飾品等高價包裹，選的是超商"貨到付款"，不過他沒刷條碼、沒給錢，就把貨拿走，直到7天之後，超商系統顯示"未取貨"，商店端卻找不到貨物可以退回，但是，加盟主卻必須把貨款，先上繳給超商！一而再，再而三，嫌犯趁著加盟主家中有喪事，疏於督導的10天，涉嫌侵占貨品154件，金額高達將近260萬元，另外還侵占營業現金32萬元，合計大約291萬元。加盟主心寒指出，嫌犯是更生人，自己願意給對方機會，卻是損失慘重！警方指出，前科累累的嫌犯，已經到案說明，坦承侵占行為，但是，對於變賣地點以及金流去向，都交代不清，警方只能依業務侵占罪嫌，函送法辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：店員訂包裹使用貨到付款 利用7天未取漏洞坑雇主貨款 更多民視新聞報導網購要當心！一頁式廣告、幽靈包裹詐騙橫行 刑事局教你3招自保婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下假賣家騙財8萬元 新北警古人梗圖籲雙11購物潮防詐

民視影音 ・ 1 天前