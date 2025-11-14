新北歡樂耶誕城 侯友宜點燈

新北市長侯友宜（右）與啦啦隊女神李雅英（左）為新北歡樂耶誕城點燈開城。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

「二０二五新北歡樂耶誕城」十四日晚間登場，由奇幻馬戲大秀率先登場，融合華麗燈光與精湛特技，營造繽紛歡樂的節慶氛圍。隨後，啦啦隊女神李雅英與LINE FRIENDS人氣角色兔兔驚喜現身，與市長侯友宜熱情互動。侯友宜與各局處首長及來賓完成點燈儀式，宣布為期四十五天的耶誕城開跑。

今年新北歡樂耶誕城與ＩＰ「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，打造一場童趣療癒、繽紛歡樂的年度耶誕盛會。晚間首先進行「耶誕馬戲開城SHOW」，點亮象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」，及周邊主題燈區裝置與璀璨燈飾；活動更呼應「馬戲團嘉年華」主題，加碼《夢想啟航‧飛行馬戲團》大秀，結合大型空飄熱氣球裝置、高空絲綢特技、互動式馬戲巡演與視覺光舞秀，打造全台唯一「空中╳地面」雙軸互動式演出，現場民眾彷彿置身馬戲嘉年華，感受馬戲獨特的魅力與熱力。

３Ｄ光雕投影秀晚間首演，由來自新加坡的光雕團隊設計，運用細膩光影技術讓LINE FRIENDS角色躍上市府大樓外牆，將大樓化身為充滿魔法氛圍的馬戲團。今年結合二樓迴廊ＬＥＤ及耶誕樹「歡樂馬戲棚」聯動展演，形成全場域環繞的動態效果，營造更具沉浸感的震撼聲光體驗。首支光雕投影秀以熊大與兔兔互傳訊息為故事開端，隨著倒數聲響起，熊大與兔兔跳進訊息世界，LINE FRIENDS每位夥伴相繼登場，串起一幕幕與朋友同樂、留下回憶的溫馨時光。即日起每天晚間五時三十至十一時每整點與半點進行約五分鐘演出。

場檢小組會同偵爆犬與警衛犬於耶誕城會場執行爆炸物偵測與巡守。（新北市警察局提供）

另外，為確保活動順利與安全，市警局動員警犬隊、鑑識人員、騎警隊及無人機等維護會場安全；亦透過科技設備，整合即時路況、事故通報等相關交通資訊，建立完善的「耶誕科技防衛網」。會場內也部署防踩踏維安警力，散場時延長行人專用時相，確保人潮安全疏導，讓市民與遊客可以安心享受節慶氣氛。