「新北歡樂耶誕城」光影與馬戲創意交融 打造沉浸式炫彩廊道
記者蔡琇惠／新北報導
充滿馬戲繽紛魅力的「二０二五新北歡樂耶誕城」即將登場！活動在十一月十四日（五）熱鬧開城，周邊連通天橋與人行道也妝點上趣味的馬戲團場景，洋溢童趣與歡樂氛圍，讓整座城市化身為璀璨華麗的馬戲舞臺。
「二０二五新北歡樂耶誕城」今年周邊連通天橋與人行道也巧妙運用創意馬戲元素，結合光影燈飾，打造各式奇幻燦爛的馬戲團場景，例如小遠百天橋的「華麗空中飛人」以金黃燈海構築壯麗舞臺；百揚大樓天橋的「極限火圈表演」則重現馬戲團熱力奔放的獅子穿越火圈瞬間；板橋車站天橋的「狂歡馬戲彩旗」以三角彩旗視覺融合新北市徽色系；新府路天橋的「魔幻舞環」以晶瑩剔透的琉璃光影在空中折射閃耀；縣民大道公車站旁天橋的「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛，營造泡泡般的童趣場景；新站路天橋的「時光膠囊」透過科技光影延伸感，引領民眾展開奇妙的時空穿越旅程；板橋車站B1連通道的「LINE FRIENDS星光大道」則結合LINE FRIENDS可愛角色與遊樂設施燈飾。
新北市政府積極推動性別友善，號召民眾共同對抗性別暴力，更陸續推出多項友善政策，如市民廣場B1性別友善廁所、多元生理用品放送機，以及全臺首座性平基地「性平不小室」。今年位於縣民大道天橋的「神奇變幻彩球」，特別規劃以聯合國反性別暴力運動代表色，傳遞關於性別平等的溫柔理念。
此外，市民廣場周邊四條人行道也化身為馬戲歡樂大道，各具創意亮點—中山路人行道以「神奇魔術帽」為主題；新府路人行道的「馬戲棚大道」以經典帳篷輪廓，引領民眾進入童話馬戲世界；新站路人行道「歡樂小丑派對」運用小丑造型椅，讓遊客互動合照；縣民大道人行道則設有「大象轉轉球」增添活潑可愛的動態趣味。
