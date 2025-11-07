新北歡樂耶誕城 明年找國際IP
「新北歡樂耶誕城」為新北市年度三大活動之一，每年吸引大批國內外遊客造訪。國民黨議員劉美芳表示，過去板橋居民曾抱怨活動期間交通壅塞，但近年明顯改善；議員呂家愷建議，可擴大IP影響力，帶動淡海、三鶯地區經濟發展。新北市長侯友宜說，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，市府持續掌控交通狀況，目前交通非常順暢。
一年一度的「新北歡樂耶誕城」將於11月14日閃耀登場，邁入第15年的耶誕城，以創新設計與國際水準持續吸引目光，展現新北市獨有的節慶魅力與城市能量。耶誕城不僅是冬季限定的節慶活動，更是新北的重要城市品牌，成為許多市民與遊客每年共同期待的節日回憶。活動期間，造成板橋地區大塞車，居民屢詬病，並有人高喊停辦。
劉美芳表示，多數板橋居民其實非常喜歡耶誕城，活動成為國際級品牌與地方驕傲，市府建立國際品牌不易，絕不能停辦。議員林國春說，近期接到家長來電反映「新北歡樂耶誕城明年即將停辦，孩子非常不捨，甚至難過到落淚。」
呂家愷說，新北歡樂耶誕城為國際知名IP，為擴大影響力，建議市府可移到淡海或三鶯地區舉辦。民進黨議員顏蔚慈也說，耶誕城是否可移地到未辦過的行政區舉辦，三重大都會公園則是不錯的地點。
針對議員建議，侯友宜表示，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，明年不僅不會停辦，還會用國際IP呈現，絕不會讓孩子哭，要讓他們在耶誕城歡樂。此外，市府在交通規畫上會充分聆聽在地居民意見，持續做好配套措施，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而略顯壅塞，其他路段交通皆穩定順暢；市府將持續優化措施，讓市民與遊客能安心參與活動。
新北市觀旅局補充，交通、警察與觀旅等單位已密切合作，規畫疏運措施包括鼓勵民眾搭乘大眾運輸、彈性調整號誌秒數、實施路段管制與改道疏運、暫停部分YouBike站點租借、設立交通戰情室即時掌握人潮，並運用手機信令系統分析人流與疏散應變，以45天活動期間達成人潮分流與觀賞分時效果。
