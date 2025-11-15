「新北歡樂耶誕城」熱鬧登場 光雕秀+燈飾點亮馬戲盛典

新北市 / 綜合報導

天氣漸漸變冷，也即將邁入冬天，許多地方都點上了聖誕燈飾。一年一度的新北耶誕城也盛大登場，今年以馬戲團為主題，除了打造像是馬戲棚的耶誕樹，還有動畫光雕投影秀，以及各式各樣的主題燈飾能夠欣賞，希望帶給大家滿滿的聖誕氛圍。

美麗的燈飾，照亮黑夜，一年一度的新北耶誕城，再度登場，團員們賣力的在台上表演，開場秀把氣氛炒得十分熱鬧，今年以馬戲團為主題，融合燈光特技，營造節慶氛圍，新北市市長侯友宜，更裝扮成馬戲團團長，親自到場支持。

新北市長侯友宜說：「從今天開始到12月28日，總共45天。」新北市長侯友宜說：「每天都是開心的耶誕節，所以歡迎我們所有的，全國也好，國際的朋友，能夠到新北市來。」

除此之外，啦啦隊隊員李雅英，也與知名IP角色兔兔，一同驚喜現身，參與開幕儀式。主持人說：「3、2、1，請啟動，也請攝影師為我們記錄，熱氣球升起的一刻。」

歡樂的音樂響起，五顏六色的燈光，點亮市府大樓，為耶誕城揭開序幕，接下來每一天的，下午5點，到晚上11點，只要是整點或是半點，都可以看到，5分鐘左右的光雕投影秀，周邊也有各式各樣的，主題燈飾能夠欣賞，希望點亮耶誕氛圍，讓民眾感受滿滿歡樂。

