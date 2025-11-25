新北歡樂耶誕城 親子同樂遊戲市集吃喝玩一網打盡

（記者陳志仁／新北報導）年末最受矚目的冬季盛典「2025新北歡樂耶誕城」於11月14日盛大開城，新北市市民廣場及周邊全面化身為繽紛的馬戲嘉年華，吸引全台遊客前來朝聖。今年除必看的光雕投影與燈飾裝置外，市府更以多元市集、美食攤位串聯節慶景觀，打造「吃、逛、拍」一次滿足的冬季儀式感。

圖／捷運環狀線板橋站南廣場市集則展現多國風味，從美式、日式、韓式至泰式料理一應俱全，像是在耶誕市集中環遊世界。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，本屆以馬戲為主題，並結合 LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini 打造多處可愛打卡點；市民廣場貨櫃市集匯聚造型爆米花、棉花糖、特色飲品等人氣小點，兩側設有遊樂設施及周邊商品販售，成為親子、年輕人最熱鬧的聚集地。

捷運環狀線板橋站南廣場則主打「異國風味市集」，從美式、日式、韓式到泰式料理通通能吃得到，彷彿置身世界美食街，現場也設有親子遊戲區，讓大小朋友都能盡情放電；板橋車站前廣場以夢幻造景與遊戲攤位營造出「童話村」場景，並匯聚超過40攤美食，從甜食、燒烤到飲品應有盡有。

為方便遊客安排行程，市民廣場與站前廣場貨櫃市集每日11時至22時營業；站前市集攤販平日16時開賣、假日11時起登場；南廣場異國市集則為平日15時至22時、假日從11時營業至晚間；府中商圈市集為週末限定，每週六、日13時至22時，提供不同風格的文創、手作與街頭表演，增添節慶散步樂趣。

此外，最新《食尚玩家》也推「板橋深夜美食」特輯，其中「巷弄內波霸珍珠奶茶」以手炒珍珠與濃郁奶香掀起話題，成為逛完燈會的甜點補給站；另「阿貓碳烤吐司」則以酥脆吐司與飽滿內餡獲在地人激推，是深夜最佳暖心選擇，詳情可至新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官網及新北旅客社群查詢。

