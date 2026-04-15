新北步道工程獲2025台灣景觀大獎 觀旅局市政會議獻獎

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新北市政府觀光旅遊局推動景觀環境營造成果榮獲「2025第十三屆台灣景觀大獎」肯定，其中「新北市土城桐花公園景點營造工程」，以及「新北市平溪嶺腳寮－望古觀瀑步道亮點環境營造計畫工程」，雙雙榮獲公園與公共開放空間類佳作，展現新北市在公共空間品質與永續設計上的用心，觀光旅遊局今（15）日於市政會議獻獎。

觀旅局長楊宗珉表示，這兩項獲獎作品，展現新北市以在地自然資源為核心，打造兼具安全性、舒適性與環境友善的遊憩空間。無論是土城桐花公園的自然生態優化，或是平溪步道的串聯營造，皆體現新北對景觀品質的持續精進。未來將繼續結合在地文化與生態特色，打造更具景觀營造永續價值與觀光魅力的旅遊環境，讓民眾在親近自然的同時，感受新北多元且優質的城市魅力。

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土城桐花公園景點營造工程，將原有路邊停車空間轉型為多功能廣場，優化廁所服務空間，提升入口廣場自明性，並採用透水耐候磚材鋪面，增加雨水下滲與保水功能，打造舒適安全的步行動線。透過「減法設計」拆除多餘設施，檢修步道與欄杆，全面更新指標與解說系統。

該工程巧妙利用自然地貌，打造砌石階梯與石籠座椅，並整理既有生態池，設置生態觀察棧道，保留生物棲息空間，強化賞螢解說設施，營造優質的螢火蟲環境教育場域。近期正值春夏交替，螢火蟲進入繁盛季節，夜間點點螢光閃爍林間，營造出夢幻生態景致。

平溪嶺腳寮－望古觀瀑步道亮點環境營造計畫，以望古觀瀑步道串聯嶺腳與望古兩座車站，打造兼具鐵道懷舊風情與豐富生態景觀的旅遊新亮點。以人為本，優化嶺腳車站前廣場動線，增設舒適觀景設施，檢修步道與排水系統，提升遊客安全與舒適度。

觀旅局指出，使用自然透水鋪面與分段截流設計，讓雨水自然涵養土壤，促進林木生長，展現環境友善的工程典範。同時就地取材，以整理石塊打造手作砌石階梯、駁坎與石籠座椅，搭配既有喬木、透水耐候材質與菱形格網，保留生態同時大幅提升環境美感，沿線自然景觀隨季節變化展現不同風貌。

觀旅局邀請大家一起走入這兩處融合生態、景觀與永續理念的優質空間。在這螢火蟲飛舞的季節，不妨安排一趟「微笑山線生態療癒之旅」——漫步平溪山城步道，聆聽瀑布聲響、感受鐵道風情，或者前往土城桐花公園，沉浸在夢幻螢光點點的森林秘境中，讓身心獲得最純粹的自然療癒。更多旅遊資訊與最新活動，請上「新北市觀光旅遊網」或追蹤「新北旅客」Facebook粉絲專頁。

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