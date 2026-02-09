新北步道驚見濺血「龍貓」 疑遭棄養斷趾 飼主恐挨罰15萬

龍貓傷勢逐漸復原。（張鎧乙攝）

龍貓傷勢逐漸復原。（張鎧乙攝）

新北市頂埔蝴蝶步道1月8日發生一起疑似特殊寵物棄養事件，一名民眾散步時發現路邊紙箱不斷晃動，箱內竟佈滿血跡並蜷縮著一隻受傷動物。經通報後，新北市動保疫處確認該動物為俗稱「龍貓」的絨鼠，已緊急救援治療並轉介民間團體安置，事件再度引發社會對特殊寵物棄養問題的關注。

動保處指出，該名熱心民眾在頂埔蝴蝶步道發現異狀後，擔心動物遭惡意棄置，立即將其帶下山並通報。人員檢視發現，龍貓右後腳中趾斷裂，腳部多處外傷且仍在出血，研判可能在棄置過程中受傷後反覆噬咬，或遭野外鼠類攻擊。動保處隨即安排醫療評估與傷口處置，待狀況穩定後，已交由愛鼠協會接手照護與後續安置。

動保處說明，龍貓屬高飼養門檻的特殊寵物，原生於乾冷環境，適宜溫度僅10至22度，超過24度即有中暑致命風險，並不適合台灣高溫潮濕氣候，飼主需長時間開啟冷氣與除濕設備。此外，龍貓性情膽小，若飼養不當，易出現自殘、啃咬等行為，醫療亦須仰賴具特寵經驗的獸醫，照護與醫療成本不低，絕非「一時可愛就能飼養」的寵物。

動保處強調，飼養任何動物前都應審慎評估並負起終身責任，任意棄養已違反《動物保護法》，最高可處15萬元罰鍰。民眾若發現疑似棄養或不當飼養情形，可撥打1959動保專線、02-2959-6353或1999市民專線通報，共同守護動物生命與社會責任。

