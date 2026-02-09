新北步道驚見血跡紙箱 受傷「龍貓」疑遭棄養

〔記者賴筱桐／新北報導〕1位民眾在新北市頂埔蝴蝶步道散步時，發現路邊有1個打開的紙箱不斷晃動，靠近查看後，赫然發現箱內布滿血跡，且有1隻中型灰色鼠類蜷縮其中，民眾擔心疑似遭人惡意棄養，隨即小心翼翼將動物帶下山，並通報新北市政府動物保護防疫處協助處理。

動保處人員獲報後，立即前往將動物帶回，經初步確認，這隻動物為俗稱「龍貓」的絨鼠。檢視傷勢後發現，右後腳掌中趾斷裂，腳部另有多處外傷，因傷口較新還在出血，研判可能在棄置過程受傷後，動物自己反覆噬咬，或是在野外被野鼠攻擊。動保處隨即安排醫療評估，先進行傷口處理與治療，待傷口恢復後，目前已轉由愛鼠協會接手照護與安置。

動保處指出，龍貓屬於飼養門檻較高的特殊寵物，對環境條件相當敏感，因原生環境乾冷，耐熱能力差且不適合潮濕環境，適宜飼養溫度約在10至22度之間，超過24度容易導致中暑甚至死亡，不適合台灣的天然氣候，飼主需長時間開啟冷氣、除溼，維持環境穩定。

此外，龍貓天性膽小、易受驚嚇，不當抓取或環境壓力過大，可能出現自殘、啃咬肢體等異常行為，一旦受傷需仰賴具特殊寵物經驗的獸醫進行治療，醫療與照護成本均不低，並非適合衝動之下飼養的寵物種類。

動保處表示，飼養特殊寵物前，務必充分了解飼養需求與終身責任，應落實終養不棄養，切勿因照顧困難、醫療費用或一時不便而棄養動物。依《動物保護法》規定，飼主不得任意遺棄動物，違者將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。若發現不當飼養或疑似棄養情形，可撥打1959動保專線或新北市動保處24小時通報電話：02-29596353及1999市民專線。

