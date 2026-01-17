新北死亡車禍！母女雙載碰撞大貨車 1死1傷

新北市三峽區今（17）日晚間發生一起死亡交通事故。（圖／東森新聞）





新北市三峽區今（17）日晚間發生一起死亡交通事故，一名64歲的張姓女子騎機車載著38歲的周姓女兒，卻不明原因和一旁的大貨車發生碰撞，張女因大面積撕裂傷送醫不治。

這起事故發生於18時05分，地點在復興路與隆恩街口。（圖／東森新聞）

警方表示，這起事故發生於18時05分，地點在復興路與隆恩街口。當時64歲的張姓女子騎乘普通重型機車，後座載著38歲的周姓女兒，沿復興路由鶯歌往三峽方向行駛，行經上述路口時，因不明原因與同向直行、由59歲的許姓男子所駕駛的營業大貨車發生碰撞。

碰撞發生後，機車當場倒地，張女下半身出現大面積撕裂傷，周女則受輕傷，兩人隨即由救護人員送往恩主公醫院急救。惟張女因傷勢嚴重、失血過多，於19時02分急救無效宣告不治，因當時情況緊急，未能進行抽血檢驗。警方指出，貨車的許姓駕駛持照正常，現場酒測值為0mg/L。

警方獲報後，立即派遣交通分隊到場進行事故現場測繪，並由北大派出所同仁協助交通疏導與管制，同時通知鑑識人員到場採證，並調閱相關路口監視器影像留存，以釐清事故發生經過與原因。初步調查顯示，大貨車當時未載運貨物，已初步排除超載因素，實際車禍原因仍有待進一步調查。

警方表示，全案目前由交通分隊彙整相關卷證資料，預計於明（18）日報請檢察官相驗，許姓駕駛將依刑法過失致死罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

