新北殯儀館冷藏室涉集體收賄1735萬 起訴25人

（中央社記者曹亞沿新北26日電）新北市立殯儀館遺體冷藏室被查出集體收賄，員工涉向殯葬業者收取額外費用，協助遺體選位及進出館過程順利，8年間收受1735萬元賄款，新北地檢署依貪污治罪條例起訴25人。

根據起訴書，葉男等25人為新北市殯葬管理處殯儀館遺體冷藏室約僱及臨時人員，平時負責遺體洗身、化妝、著裝等業務，每天分為4班，由葉男擔任領班。

葉男等人明知依新北市公立殯儀館規定，除法定規費外，不得私下向家屬或禮儀公司收取額外費用，仍於104年至112年1月期間，持續收取多家殯葬業者賄賂款項，協助遺體進出館、淨身、入殮等過程順利，8年間共收受逾新台幣1735萬元。

檢方查出，殯葬業者每次進出殯儀館時，會將500至2000元不等賄款交給當班冷藏室人員，再由各班班長統一保管，下班前選在未裝設監視器地點分配給各班人員。

有員工在偵訊中坦承，部分殯葬業者會付錢要求將遺體冷藏於較低樓層，平分後每人一天約可拿到500至1000元，其任職3年期間收到的賄款達213萬元。

檢方20日偵查終結，依貪污治罪條例第5條公務人員對於職務上行為收受賄賂罪，起訴葉男等25人，但審酌25人都自白犯行，若自動繳回全數犯罪所得，建請依法減刑。另數十名涉案殯葬業者予以緩起訴處分。（編輯：林恕暉）1141126