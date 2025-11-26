新北殯儀館涉收賄起訴25人 民政局：絕不寬貸

（中央社記者曹亞沿新北26日電）新北市殯儀館遺體冷藏室涉向殯葬業者集體收賄，檢方近日依貪污罪起訴25人。民政局說，此為112年火化場收賄案的後續調查，收到起訴書後將確認涉案人員名單，對收賄絕不寬貸。

新北地檢署與法務部廉政署112年1月偵破，新北市火化場員工涉集體收受殯葬業者賄賂達新台幣3053萬元，協助加快火化速度等，21人遭起訴。去年7月一審新北地院考量皆認罪、繳回犯罪所得，給予20人緩刑。另1人因有前科不予緩刑，上訴二審後也獲緩刑。

檢廉再追查，新北市立殯儀館遺體冷藏室員工也涉向殯葬業者收賄，協助遺體進出館過程順利，8年間共收受1735萬元，檢方日前依貪污治罪條例起訴25人。

新北市民政局今天向記者表示，殯葬管理處經長時間調查，發現員工有疑似收取紅包情形，蒐集相關事證後移送市府政風處與廉政單位調查處理。這次起訴案件是112年1月同一案的後續調查，當時被起訴的員工皆已解職。此次檢方再度起訴25人，民政局收到起訴書後將確認涉案人員名單，對不法收賄行為絕不寬貸。

至於如何落實防弊，民政局說，目前殯葬處已將現有人員重新編組，並適時進行職務輪調，政風也加強現場督導及加裝監視器。另也會對業者或喪家進行不定期問卷查訪，即時掌握機關員工服務態度及廉政狀況。

此外，針對殯儀館一線服務同仁會定期法令宣導，並不定期至現場辦理端正政風查察作業；同時啟用火化爐排程系統，讓民眾直接透過螢幕資訊得知各火化爐的運作進度，以達公開透明。（編輯：李淑華）1141126