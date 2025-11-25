新北殯葬業者竊聽警消無線電搶生意 遭判刑3月

（中央社記者曹亞沿新北25日電）新北市1名殯葬業者購買燒錄消防局、警察局專用頻道無線電，竊聽民眾報案、事故現場第一手資訊，藉此搶得接案先機。新北地方法院依違反電信法，判有期徒刑3月，可易科罰金。

根據法院判決書，李男原任職於1間殯葬公司，離職後自立門戶承接殯葬業務，為了比同業優先得知死亡案件，李男至電器行購買已燒錄新北市消防局、警察局專用頻道檔案的無線電，連接至自己公司筆電，於111年5月至112年12月間竊聽消防局與警局報案資料、救護事故地點，以及患者送往哪間醫院，藉此獲取第一手死亡案件資訊，快速到達現場搶得接案機會。

法務部廉政署廉政官112年12月28日至李男住處搜索，扣得可截聽消防局、警察局的3支無線電及1台電腦主機，全案移送新北地檢署偵辦，檢方聲請簡易判決處刑。

新北地院19日宣判，李男為增加接案機會，擅自盜接警消無線電頻道，破壞國家對電信監理業務管理，違反電信法第56條第1項以無線方式盜接他人電信設備通信罪。審酌其坦承犯行，判處有期徒刑3月，併科罰金新台幣3萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1千元折算1日。可上訴。（編輯：方沛清）1141125