新北母親弒子案判無期 滿志剛提三措施補足職場歧視及家暴缺口
新北市一位蘇姓母親因有吸毒習慣，去年在汽車旅館將9歲大的女兒以及6歲的兒子殺害，最高法院昨（25）日定讞，判其無期徒刑。台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛昨日職場及家暴防治問題提出三項措施，強調社會近期接連出現家庭悲劇，相關制度缺口亟需被看見。
滿志剛指出，新北市去年發生狠心的母親因為生活壓力龐大又下上吸毒，最終把9歲大的女兒及6歲的兒子殺害；而前幾日，也有一位劉姓媽媽，因為懷孕被資遣，最終父親殺死母子後再自殺，一起又一起的社會悲劇，真的讓自己無比心痛。
他表示，因為自己也是兩個孩子的父親，真的很能理解現在每個家庭所遇到的問題，從職場上的壓力甚至歧視、育兒上的困難都很能感同身受，對於家暴防治的問題更是加倍的重視。因此，他認為有三項措施，是需要共同努力的方向。
「第一，是面對職場的性別歧視。」滿志剛說，中央應該要加強跟地方政府研議提高裁罰金額，並且以「專案公布」的方式讓違反單位無所遁形，提醒其他求職者到底有哪些地方可能具有職場性別歧視至關重要。
滿志剛續指，其次，是面對家暴案件，這三年來從 3,721 件增加到 4,497 件，但加害者羈押率卻僅僅 6～7%，而電子監控制度至今卻沒有上路，反而讓受害者活在恐懼的牢籠裡，完全是社會亂象，更是我們要共同敦促催生相關法案與配套的問題。
最後，是針對父母無論是壓力也好、吸毒、前科等問題。滿志剛強調，中央應該釋放更多資源給地方，讓社工或相關單位有資源加強訪視，建構起更加綿密的社會安全網，接住每一個需要的人。
