新北母語日成果亮眼 96校151獎扎根本土語教育

（記者陳志仁／新北報導）為深化語言文化傳承、推動本土語文創新學習，新北市政府教育局今（23）日於三重區集美國小舉辦「114學年度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語文績優學校與人員表揚大會」，共表揚96所績優學校與10位績優教師，頒發151個獎項，展現新北市深耕母語教育的豐碩成果。

圖／客語趣味化生活趣味桌遊，讓孩子自信開口說客語。（新北市政府教育局提供）

本次表揚項目涵蓋「本土語文影音創意說唱讚」、「母語日活動績優學校」、「本土語言認證績優學校」、「本土語文績優人員暨團體獎」及「資深優良族語老師獎」等類別；從課程教學、創意表現到長期奉獻全面肯定第一線教育人員與學校的努力，也呈現母語教育從課堂延伸至日常生活的實踐樣貌。

教育局長張明文表示，教育局長期與客家局及原民局攜手合作，持續豐富校園本土語資源，包含建置哈客館、辦理族語育樂營等，並以「趣味學習、生活母語」為核心，推動母語走出課堂、走進生活；近年更開發全國首創本土語創意桌遊教材，並結合數位研發，讓孩子在生活情境中自然學習母語。

榮獲「本土語文績優人員獎」的集美國小客語教師劉貴櫻，投入母語教學已逾17年；她分享，最感動的時刻，是聽見孩子用略顯生澀卻堅定的客語向她問好，那一刻讓她深刻體會母語是連結土地與文化的重要臍帶，只要在孩子心中種下認同的種子，就能孕育延續文化的力量。

此外，土城國中在「本土語文影音創意說唱讚」競賽中表現亮眼，於閩南語、客語及原住民族語組別皆獲佳績與人氣獎，並奪下績優學校及個人獎；校長徐淑芬表示，學校以多元、有趣且貼近生活的方式，引導學生「敢說、愛說、樂於說」母語，每一次開口，都是教師團隊長期陪伴的成果。

教育局指出，語言文化永續關鍵在於營造「願意說、說得安心」的友善環境，新北各校每週擇1日訂為母語日，結合校園情境與交流活動，營造友善語言環境；114年全國語文競賽中，新北市勇奪64座特優，未來將持續推動沉浸式教學與文化計畫，讓本土語文教育持續向下扎根。

