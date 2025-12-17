新北每年投入3千萬深耕建教合作 3校16家機構獲建教考核一等

新北三校、十六家機構獲建教考核一等，市長侯友宜親自頒獎肯定產學夥伴共同培育人才的卓越貢獻。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市深耕建教合作制度邁入第五十五年，攜手逾六百家優質廠商與學校累積培育超過二十萬名產業即戰力人才，每年更投入三千萬元完善建教生權益保障與輔導。一一四年度建教合作考核結果，由鶯歌工商、能仁家商及穀保家商三校，與十六家建教合作機構脫穎而出，獲得最高等級「一等」肯定，十七日於市政會議公開表揚，侯友宜市長親自頒獎肯定產學夥伴共同培育人才的卓越貢獻。

今年獲獎的建教合作機構包含陶板屋新店北新店、西堤板橋中山店、大戶屋(新店家樂福及板橋遠百中山店)、快樂髮型板橋店、大元光鮮有限公司、信昌電子陶瓷股份有限公司楊梅廠、兆辰育樂事業有限公司青青食尚花園會館、朱記餡餅粥天母SOGO店、曼都髮型學府店、新宿髮型團隊忠孝店、小林髮廊(長春店及長竑店)、爭鮮迴轉壽司府中店、天宇工業股份有限公司竹北廠及四維創新材料股份有限公司等十六家廠商。

教育局表示，建教合作以「邊就學、邊就業」為核心精神，多數班級採「三個月職場訓練、三個月返校學習」輪調模式，讓學生在真實工作情境中累積專業實力，再回到課堂系統整理與精進。建教生在職場訓練期間比照正式員工給薪，不但享有勞動條件保障，更依法受到完整保護。

就讀樹人家商參與餐飲建教訓練的陳品妤同學分享，走進職場後，學到的不只是餐飲專業技術，還包含與客人互動的應對禮儀、團隊合作與負責任的態度。

今年再度榮獲「一等」的穀保家商已連續九年獲得最高評等。校長嚴英哲表示，建教合作有「就學無負擔、經濟免煩惱、環境有保障、畢業即就業」四大優勢，讓許多學生能在穩定支持下完成學業與職涯準備。學校也搭配「產學攜手計畫」提供建教生在校期間每月五千元獎勵金，減輕學生經濟壓力。