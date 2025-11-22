新北毒蟲街頭揮鐵棍隨機砸人 三重6旬夫妻散步遭狠擊頭部重創
新北市三重區一對六旬夫妻今（22日）上午散步途中，突然遭陌生男子手持鐵棍追打，雙雙頭部受傷倒地。警方即刻出動，在附近巷內逮捕45歲顏姓男子，並在其機車查出疑似安非他命，懷疑他吸毒後精神失常才動手，全案已依傷害及毒品罪偵辦。
警方調查，62歲許姓男子與60歲江姓妻子上午9點30分左右，散步行經三和路四段382巷口，突然遭一名持鐵棍的陌生男子從後方狂追。夫妻驚慌往玉山銀行騎樓逃去，卻仍被追上毆打，倒地後還被持續攻擊，造成兩人頭部擦挫傷，所幸送往新光醫院包紮後無生命危險。
警方趕抵後，在382巷內發現準備騎車離開的顏男，當場將他制伏，查扣作案鐵棍，並在其機車行李箱內搜出0.29公克安非他命與兩支用過的吸管。顏男疑似情緒激動、精神恍惚，甚至不斷喊叫「他們綁架我媽媽！」但警方查證根本無此事。
據了解，顏男有多起毒品前科，今早疑似又吸毒導致精神不穩，在街上胡言亂語，見許姓夫妻經過便突然揮棍攻擊。
顏男被帶回派出所後矢口否認打人，但警方已掌握明確事證，將依傷害罪及《毒品危害防制條例》移送偵辦，實際犯案原因仍待進一步釐清。
更多鏡報報導
停職1年暴瘦20公斤…士林2警未開單被控圖利 高院二度判無罪
3知名律師遭控洩密助逃！「毒梟御用律師」也淪詐團幫兇
22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒
其他人也在看
新莊頂加火警！ 在地居民疾呼：緊閉門窗
新北市新莊區中港路261巷一處民宅今（21日）上午傳出火警，起火地點位於5樓鐵皮頂加，屋內一共2男2女，不過都自行脫困，現場一共疏散8人，無須就醫，消防隊表示，目前火勢撲滅，燃燒頂樓加蓋，面積150平方公尺，無人受傷受困。中天新聞網 ・ 1 天前
獨／後方突襲畫面曝 嫌持鐵棍挑「長輩」攻擊 倒地仍不停手
新北市三重區發生駭人聽聞的隨機攻擊事件！一名顏姓男子持鐵棍無故襲擊路人，造成3名無辜民眾受傷，其中包括一對夫妻和一名70多歲的婦人。事發時，嫌犯非常兇狠，即使婦人已跌倒在地，仍不斷揮舞鐵棍施暴。目擊者形容，現場雖有多名路人，但因嫌犯手持武器，無人敢上前制止。警方表示，被害人與嫌犯並無交集或恩怨，令人髮指！這起事件再次提醒民眾注意人身安全。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
深夜酒局惹事！醉男怒砸玻璃杯攻擊警察 碎片刺入手臂血濺現場
台中市西區今（22日）凌晨發生一起酒後失控攻擊警察的事件，33歲梁姓男子與38歲姐夫林姓男子深夜飲酒後情緒高昂，因音量過大遭鄰居報案。警方到場處理時，已離開現場的梁男突然折返，情緒失控拿起玻璃杯猛砸蘇姓警員，造成警員左臂被碎裂玻璃劃傷，送醫縫了2針。警方當場將梁男壓制逮捕，依妨害公務與傷害罪送辦。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 17 小時前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫
新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，自由時報 ・ 14 小時前
起起伏伏「麟榤配」遞補年終賽 奧運雙金王齊麟發文吐心聲
奧運男雙雙金王齊麟，今天發文自我勉勵，確定與邱相榤搭檔的「麟榤配」取得BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯合會）年終賽資格，目前「麟榤配」以世界巡迴賽積分第9的資格，遞補吊車尾晉級年終賽，王齊麟寫道：「很多人說我有大賽的運，但我更想能站穩腳步！」太報 ・ 1 天前
影/三重爆隨機攻擊！男持鐵棍打傷夫妻 警逮人起獲毒品
新北市三重區22日上午發生隨機攻擊事件，一名45歲顏姓男子疑似情緒不穩定，持鐵棍攻擊路上行人，造成一對夫妻頭部受傷送醫。警方獲報趕抵現場當場逮捕顏男，並在其機車行李箱內查獲安非他命，全案依傷害罪及毒品危害防治條例移送偵辦。中天新聞網 ・ 14 小時前
機車騎士轉彎未打方向燈 嘉市首起唾液快篩查獲毒駕
嘉義市警方打擊毒駕展現成果，新南派出所警網昨（21日）晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車轉彎未打方向燈，立即予以攔查，員警上前盤問時，察覺劉男眼神渙散、反應呆滯，疑有施用毒品情形，經劉男同意後，施以毒品唾液快篩，結果呈現二級毒品陽性反應，也是嘉市警方第一起以唾液毒品快篩試劑查獲毒駕案。自由時報 ・ 18 小時前
三重男隨機攻擊路人！見警心虛準備騎車落跑 當場被壓制逮捕畫面曝
今（22日）上午，新北三重45歲的顏姓男子，疑因吸食毒品、情緒失控，竟持鐵棍於路上隨機攻擊，毆傷62歲的許姓男子、60歲江姓妻子，而顏男犯案後，本來要騎乘機車落跑，卻被及時趕到的警員壓制逮捕，從曝光的監視器可以看到，當時身穿黃色外套的顏男，見到警員就心虛想跑，卻被警員當場壓制。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品
今（22）天上午新北市三重傳出隨機攻擊事件，有男子疑似情緒不穩，持鐵棍攻擊一對60多歲夫妻檔的頭部，導致受傷。男子攻擊完後就騎乘機車逃逸，警方獲報很快就將嫌犯逮捕，更在他機車置物箱發現毒品安非他命，以台視新聞網 ・ 14 小時前
綠：李有財疑涉高市廢棄物傾倒案 將依規開除黨籍
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。中央社 ・ 10 小時前
KTV包廂戰麻將遭臨檢活逮 慶生遭整團打包送辦
記者黃秋儒／新北報導 新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是1…中華日報 ・ 11 小時前
福島食品解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格
（中央社記者吳書緯新北22日電）日本福島5縣食品昨天起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。中央社 ・ 12 小時前
淨零綠領人才培育課程今測驗 到考率逾92％
「環境部淨零綠領人才培育課程」第二次集中測驗22日在全國15個測驗區同步舉行，特別增設澎湖測驗區。主辦測驗的國家環境研究院表示，此次約900名完成48小時專業課程的學員參加測驗，到考率超過92%。環境部部長彭啓明期待，通過測驗的學員能成為產業與社會邁向低碳永續的領航者。中時財經即時 ・ 10 小時前
TWICE高雄開唱周邊商品爆紅 場邊違規攤販遭警鐵腕取締
警方指出，本日演唱會現場，尚無發現可認定係仿冒品的案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。另有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20...CTWANT ・ 12 小時前
雲林同鄉文教基金會23週年 捐助930萬嘉惠學子
由全國各地旅外雲林鄉親所組成的財團法人雲林同鄉文教基金會，今(22)日齊聚虎尾鎮明鳳食寓宴會廳辦理成立23周年慶典大會，會中並頒發2025第二屆雲之鄉第3期冠名獎助學金，由董事長譚量吉及常務監察人張朝國等81位董監事及旅外鄉親共襄盛舉，捐助930萬元獎助學金，計有310名國中及高中職學生受惠，展現旅外雲林人長期回饋教育、扶植青年的深厚情義。雲林縣長張麗善親自到場感謝81位熱心響應捐款的董監事及旅外鄉親，並致贈縣府感謝狀，感謝基金會 23年來持續扮演「連結旅外鄉親與家鄉」重要橋樑，捐助範圍涵蓋教育、文化、公益及在地建設，是雲林最重要的公益夥伴之一。張麗善也特別特別感謝全國各地雲林同鄉會，在縣府主辦 114 年全國運動會時全力支持，展現雲林人團結互助的精神。張麗善表示，榮幸能參與見證雲林同鄉文教基金會成立23週年的盛會，期勉今日受獎 310 位學生帶著感恩與自信向前邁進，未來若有能力，也能成為回饋家鄉、延續善行的下一位力量，讓教育希望在雲林長存流動。譚量吉表示，雲林同鄉文教基金會自91年成立以來，在全體董監事、顧問、企業領袖及各地成功旅外鄉親熱情支持下，不吝捐錢助力，逐年辦理〈勤樸獎-清寒台灣好新聞 ・ 10 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 12 小時前