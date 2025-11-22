新北毒蟲街頭揮鐵棍隨機砸人 三重6旬夫妻散步遭狠擊頭部重創

三重夫妻散步遭吸毒的顏姓男子持鐵棍攻擊。翻攝畫面

新北市三重區一對六旬夫妻今（22日）上午散步途中，突然遭陌生男子手持鐵棍追打，雙雙頭部受傷倒地。警方即刻出動，在附近巷內逮捕45歲顏姓男子，並在其機車查出疑似安非他命，懷疑他吸毒後精神失常才動手，全案已依傷害及毒品罪偵辦。

警方調查，62歲許姓男子與60歲江姓妻子上午9點30分左右，散步行經三和路四段382巷口，突然遭一名持鐵棍的陌生男子從後方狂追。夫妻驚慌往玉山銀行騎樓逃去，卻仍被追上毆打，倒地後還被持續攻擊，造成兩人頭部擦挫傷，所幸送往新光醫院包紮後無生命危險。

顏姓男子持鐵棍追打老夫妻。翻攝畫面

警方趕抵後，在382巷內發現準備騎車離開的顏男，當場將他制伏，查扣作案鐵棍，並在其機車行李箱內搜出0.29公克安非他命與兩支用過的吸管。顏男疑似情緒激動、精神恍惚，甚至不斷喊叫「他們綁架我媽媽！」但警方查證根本無此事。

據了解，顏男有多起毒品前科，今早疑似又吸毒導致精神不穩，在街上胡言亂語，見許姓夫妻經過便突然揮棍攻擊。

顏男被帶回派出所後矢口否認打人，但警方已掌握明確事證，將依傷害罪及《毒品危害防制條例》移送偵辦，實際犯案原因仍待進一步釐清。



