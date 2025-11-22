新北毛寶貝耶誕趴 10專屬遊具11月29日開玩

「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日在板橋車站站前廣場登場，為讓市民能攜帶毛寶貝一同參與新北歡樂耶誕城盛會，新北市動保處已在站前廣場設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，民眾可帶毛寶貝到場同樂。

動保處表示，台灣兒童遊戲設備發展協會及富幼企業有限公司免費提供設置10項寵物遊具，於新北歡樂耶誕城期間供民眾帶毛寶貝體驗，每項遊具都能讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進互動。例如「蹺蹺板」可培養寵物平衡感與膽量、「咬繩」是最受犬隻歡迎的釋放壓力玩具，透過多樣化的遊具，讓毛寶貝在遊戲中放電，飼主也能享受陪伴的樂趣。

台灣兒童遊戲設備發展協會理事長曾建友表示，會員拿出所有壓箱寶支持活動，絕對可讓家中毛寶貝盡情展現活力及健康，幸福一整年。

動保處指出，毛寶貝耶誕趴將舉辦全台首場「毛寶貝耶誕狂想曲音樂會」，邀請國立台灣師範大學教授葉樹涵領軍60人管樂團，與聲樂家陳譽晨帶來多首與動物及耶誕節相關的經典樂曲，讓飼主與毛寶貝在音樂中共享幸福耶誕時光。

此外，動保處今年首創「寵物旅遊路線」票選活動，將於活動當天公布「最受歡迎寵物旅遊路線」冠軍，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10組幸運飼主與毛寶貝免費參與實際體驗。現場還有毛寶貝趣味競賽區、友善市集、寵物義剪、寵物認養、狂犬病疫苗免費施打及晶片登記等多項服務。

動保處邀請市民朋友於11月29日帶著自家毛寶貝，一同到板橋站前廣場參與活動，感受節慶氛圍，讓人與動物都能在耶誕燈海中留下最幸福的回憶。