新北民宅氣爆釀一傷！玻璃震碎從5樓砸落地面

23日晚間7點多，新北市泰山區一處民宅驚傳瓦斯氣爆（圖／東森新聞）





23日晚間7點多，新北市泰山區一處民宅驚傳瓦斯氣爆。當時住戶開啟瓦斯鋼瓶準備洗澡，沒想到點燃熱水器瞬間引發爆炸，造成一名外籍移工肢體燒燙傷，被緊急送醫治療。



氣爆威力驚人，現場一片狼藉。民宅客廳雜物散落一地，陽台牆面與地面被炸得焦黑，鍋碗瓢盤掉滿地。警消獲報後立即趕抵處理。附近民眾心有餘悸地表示，玻璃碎片往地面一直掉，且站在外面隱約有聽到爆炸聲，也聞到濃濃的瓦斯味。



這起意外發生在23日晚間7點多，當時住戶準備使用瓦斯鋼瓶洗澡，卻在點燃熱水器時不慎引發氣爆。受傷的37歲外籍移工意識清楚，但肢體多處燒燙傷，已緊急送往醫院急救。



所幸這起氣爆並未引發火勢，也未波及其他樓層住戶，但爆炸震碎的玻璃碎片散落街道，警方隨即在現場拉起封鎖線，管制交通並協助善後。

