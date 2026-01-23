新北民調三腳督「蘇巧慧僅差1.5％」！她示警藍營：黃國昌恐為1事選到底

政治中心／黃韻璇報導

《美麗島電子報》22日公布最新民調，若藍白合成功將有三種狀況，其中僅李四川45.8%領先蘇巧慧36.0%，是唯一有贏面的情況，雙方差距縮小到個位數；若呈現三腳督態勢，國民黨唯一有贏面的也是李四川但僅贏蘇巧慧1.5％。對此，政治評論員吳靜怡就分析此份民調，表示「新北不是鐵藍，而是人選的決勝」、「藍白合不是萬靈丹，合錯人恐更慘」，並點出藍營最大隱憂是，黃國昌會不會為了小雞佈局而硬選到底？成為李四川最大絆腳石。

《美麗島電子報》22日公布民調，若呈現三腳督態勢，國民黨派出李四川將獲得34.2%支持率、蘇巧慧32.7%、黃國昌15.4%，李四川和蘇巧慧僅差距1.5％。上述三腳督情境中，李四川可以得到83.6%國民黨支持者選票；蘇巧慧則獲得83.5%民進黨支持者選票，雙方動員能力相當。若國民黨改由劉和然參選，則蘇巧慧以36.2%領先、黃國昌22.7%居次、劉和然僅獲得14.4%支持。

此外民調也指出，若藍白合成功將有三種情況，第一是李四川45.8%領先蘇巧慧36.0%，這也是藍白唯一有贏面的情況；第二則是蘇巧慧41.3%贏過劉和然的31.2%；第三是蘇巧慧以41.8%超越黃國昌的36.7%，並奪下新北市長寶座。

若新北市選戰呈現三腳督態勢，李四川、蘇巧慧最新民調緊咬。（合成圖／中午來開匯提供、蘇巧慧、黃國昌臉書）

政治評論員吳靜怡23日就PO文分析此份民調，提到民調題目中還有一題是「新北市長是否該換黨做做看」來分析，支持國民黨繼續執政的比例僅34%，而願意「換黨」的比例加總已超過41%，這代表新北市民對侯友宜的治理不反感，但對國民黨並沒有制度性忠誠，民眾黨有關鍵少數但不足以當選。

吳靜怡認為，「新北不是鐵藍，而是人選的決勝」，當選戰進入三腳督結構情勢更加殘酷，「誰不會輸」成為關鍵！她表示，李四川、蘇巧慧、黃國昌三人對決時，李與蘇只差約 1.5 個百分點，黃國昌穩定吸走約15%的選票，這代表藍白只要分裂，任何一點失誤，都可能讓綠營逆轉；而黃國昌會不會為了小雞佈局而硬選到底？就會成為李四川最大絆腳石。

吳靜怡強調，「藍白合不是萬靈丹，合錯人反而更慘？」她點出，李四川對蘇巧慧，藍白合之下才能有大幅拉開綠的可能；換成劉和然，反而讓藍白合立刻失效；若由黃國昌單挑蘇巧慧，雙方能逼近，但黃國昌仍不足以取勝。吳靜怡直言，如果柯文哲堅持以民眾黨發展為選戰利益，對民眾黨來說，新北市長選舉不只是市長，而是議員選舉的戰場，黃國昌恐怕不可能為了國民黨而退選，黃國昌是關鍵變數，但不是終局贏家。

