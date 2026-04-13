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《美麗島電子報》昨（13日）公布2026新北市長最新民調，若在「藍綠對決」的情況下，國民黨李四川支持度為35.5％，僅微幅領先民進黨蘇巧慧的34.5％，雙方差距由上次的1.5％進一步縮小至1％。值得注意的是，在「適任度」方面，蘇巧慧以43.5％首度超車李四川的41.5％。資深媒體人黃暐瀚直言，這對李四川並非好消息，並預告後續有「2大變數」將影響局勢。

新北民調差距僅1％！黃暐瀚揭蘇巧慧強襲川伯「2關鍵」：對李四川不是好消息

蘇巧慧首度在適任度指標上逆轉勝過李四川，黃暐瀚分析選情已徹底陷入僵局。（圖／民視新聞）

支持度陷入膠著！蘇巧慧年輕選票「倍殺」李四川





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根據民調數據，在「若只有李四川與蘇巧慧競爭」的設定下，兩人僅差1個百分點，幾乎平手。細看結構，在20至29歲的青年族群中，李四川僅獲16.3％支持，約為蘇巧慧33.7％的二分之一。此外，針對政黨輪替意向，有37.9％的市民希望「換民進黨做做看」，高於支持「國民黨繼續做」的32.0％，顯示藍營在新北的執政優勢正面臨嚴峻挑戰。在「適任度」評比中，蘇巧慧的「很適合」與「還算適合」加總達43.5％；而李四川的適任度則為41.5％。這是該系列民調實施以來，蘇巧慧首度在適任度指標上逆轉勝過李四川。黃暐瀚分析指出，連續兩個月支持度差距都鎖在1％的誤差範圍內，代表選情已徹底陷入僵局，誰暫時領先已無實質意義。

新北民調差距僅1％！黃暐瀚揭蘇巧慧強襲川伯「2關鍵」：對李四川不是好消息

黃暐瀚表示目前情勢極度緊繃，一切就看5月的民調變動如何發展。（圖／民視新聞）





黃暐瀚點出2大變數：核二議題與雙北市長助益





黃暐瀚進一步分析，目前新北市民「想換綠營執政」的比例（37.2％）高於「維持藍營執政」（32％），兩者差距達5.2％（原文數據計算修正）。他認為這對李四川來說是一大警訊，後續影響選情的關鍵將在於，第一點「核二廠重啟」議題：對能源政策的表態將衝擊中間選民，第二點則是「蔣萬安、侯友宜的助益」：現任與鄰近市長的政治紅利能否順利轉移至李四川身上，黃暐瀚表示，目前情勢極度緊繃，一切就看5月的民調變動如何發展。

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