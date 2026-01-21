新北民調李四川領先 板橋反落後蘇巧慧

新北市 / 綜合報導

年底的新北市長選戰，民進黨早已確定提名立委蘇巧慧參選，而藍白，包括民眾黨主席黃國昌也已表態要參選；藍營則是以台北市副市長李四川呼聲高、新北市副市長劉和然也在爭取，國民黨的人選產生後，還得進行藍白協調。根據TVBS昨(20)日公布的最新民調，如果藍白共推一位候選人，在李四川、劉和然和黃國昌當中，只有李四川領先蘇巧慧，差距15%。不過在新北人口最多的行政區「板橋區」，李四川目前落後蘇巧慧3%。板橋當地議員分析，因為板橋人口多、外來人口多，甚至有一說是「得板橋者得新北」。對於這份民調。蘇巧慧表示，自己和李四川的差距逐漸變小，對自己有信心。

李四川(1.17)說：「如果要我承擔那什麼時間，我大概就會參加這個，所有的該有的活動。」被問到新北市長選舉，台北市副市長李四川態度始終很低調。綠營早已定於一尊，藍營人選未出爐後續還得進行藍白整合。昨(20)日TVBS公布最新民調。

如果李四川新北市副市長劉和然和民眾黨主席黃國昌三人競爭，這份民調顯示，李四川以44%的得票率，領先黃國昌的18%和劉和然的7%。

而如果藍白整合共推其中一名人選，分別對決民進黨提名的蘇巧慧，這份民調顯示，李四川贏蘇巧慧7%，黃國昌和劉和然則分別落後6%和9%，不過這份民調的行政區交叉分析中，蘇巧慧在板橋微幅領先。

民調指出在新北13個選區當中，只有在板橋區，是由蘇巧慧贏過李四川3%，其他地區則都是由李四川領先。

根據這份民調，蘇巧慧在板橋區，目前以43%，些微領先李四川的40%，差距只有3%，而板橋區是全台人口最多的行政區，立委選區就分為東區和西區，目前藍綠各一席。而且曾有人形容，板橋區就像全新北的縮影。

新北市議員(民)戴瑋姍說：「板橋是風向球，得板橋者得新北。」新北市議員(國)林國春說：「板橋人口多126個里，板橋很多外來人口里長大概有3分之2是從台北縣到新北市連任好幾屆都有，板橋如果他(李四川)又住板橋，里長不陌生。」

如果以近年的選舉來看，2024年總統大選，對照三組候選人全台得票，和在全新北以及只看板橋的得票，新北的得票和三組候選人全台得票已很相近，板橋得票和全國得票在侯康配和柯盈配更是差不到1%。

再看2022年新北市長選舉，侯友宜的得票，板橋和全新北差2.6%左右；林佳龍的得票，也是只差大約2.6%。

而這份TVBS民調，其他行政區，像是蘇巧慧的本命區土城樹林則落後2%；還有傳統上被視為相對偏綠的選區三重蘆州，在這份民調中，蘇巧慧也沒有取得領先。蘇巧慧說：「民調只差個位數。」

同一份民調，政黨傾向交叉分析，在藍白整合出一人對戰蘇巧慧的情境中，國民黨認同者，有高達90%表態支持李四川；民進黨認同者則有77%表態挺蘇巧慧；而特別值得注意的是，民眾黨認同者，有高達74%表態願意支持李四川。而中立選民的意向，目前李四川以37%的支持度大幅領先蘇巧慧的20%，但仍有43%的中立選民表示「尚未決定」。

藍營人選，新北市副市長劉和然全力衝刺李四川呼聲依然很高。藍營預計農曆年前產生人選，接著就得進入藍白整合深水區。

