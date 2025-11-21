新北民調／蘇巧慧知名度23.2％奪第一！本人：做好準備面對一對一選戰

記者楊士誼／台北報導

2026年將迎來九合一大選，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。匯流新聞網今（21）日公布最新民調，蘇巧慧知名度為23.2%，遠勝其他三人。若以一對一比較，僅有李四川支持度勝過蘇巧慧。蘇巧慧也表示，會組建年輕、創新、會做事的團隊，爭取更多人的認同，帶領民進黨議員一起贏得2026的選戰。

民調詢問是否知道誰有可能參選下一屆新北市長，是否知道他們的名字（複選題），即為詢問參選人知名度。結果顯示蘇巧慧知名度為23.2％、李四川18.3％、黃國昌14％、劉和然5％，無明確意見者達66.4％。

參選人一對一比較支持度方面，若為李四川對上蘇巧慧，李的支持度為47.1％、蘇為37.1％、15.8％無法選出；若為蘇巧慧對上劉和然，蘇為41.4％、劉34.8％，23.8％無法選出；若蘇巧慧對上黃國昌，蘇的支持度則來到47.3％、黃33.4％、19.3％無法選出。若為李四川、黃國昌、蘇巧慧三腳督，李的支持度則為39.1％、蘇35.7％、黃16.1％、9.1％無法選擇。若劉和然、蘇巧慧、黃國昌三腳督，蘇的支持度為39.5％、劉24.6％、黃23.1％、12.8％無法選出。

蘇巧慧表示，從選對會建議提名至今，她都是最好準備面對一對一的選戰，目前距離投票還有一年多，她會持續按照自己的步調，組建年輕、創新、會做事的團隊，爭取更多市民朋友的認同，帶領民進黨議員一起贏得2026的選戰。

本民調為匯流新聞網進行調查，調查對象為戶籍於新北市內，且年滿20歲的一般民眾；市話調查，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；手機電話調查方法，以數位發展部公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。

調查時間為114年11月09日-11月12日，晚上18:00-21:30 進行；共完成1,200有效樣本(市話851份，手機349份)。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83個百分點，依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

