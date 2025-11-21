新北民調／57.6％民眾「不欣賞」黃國昌！僅9.4％非常欣賞
記者楊士誼／台北報導
2026年將迎來九合一大選，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。匯流新聞網今（21）日公布最新民調，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。
民調逐一詢問民眾是否四位可能參選者，蘇巧慧欣賞度34.2％、42.6％不欣賞、23.2％沒有明確意見；劉和然欣賞度21.9％、26.2％不欣賞、51.9％沒有明確意見；黃國昌欣賞度為28.6％、57.6％不欣賞、13.8％沒有明確意見；李四川欣賞度最高，為49.4％、24.5％不欣賞，26.1％沒有明確意見。
細分欣賞、不欣賞與否，可見欣賞劉和然、李四川者，多為40歲以上男性、政黨傾向為國民黨，且使用市話比例較高；不欣賞者多為20-39歲男性、政黨傾向為民進黨、大學教育程度者。欣賞蘇巧慧者，多為40歲以上男性、政黨傾向為民進黨者；不欣賞者多為國民黨傾向、40歲以上男性，研究所以上教育程度者。而欣賞黃國昌者，多為20-39歲男性、民眾黨傾向者；不欣賞黃國昌的，多為40歲以上女性、民進黨傾向者。
此外，若藍白合作共推候選人，以李四川、黃國昌對比，有62％民眾支持藍白共推李四川、21.4％支持共推黃國昌、16.6％無法選擇；若以劉和然、黃國昌對比，則有48.8％支持劉和然、29.8％支持黃國昌、21.4％無法選擇。
另在新北市政黨傾向分布方面，國民黨支持度31.2％、民進黨支持度28.4％、民眾黨支持度15.5％、3.3％支持時代力量、1.4％支持台灣基進，0.4％支持其他政黨、11.5％不偏向任何政黨、8.3％不表態。
本民調為匯流新聞網進行調查，調查對象為戶籍於新北市內，且年滿20歲的一般民眾；市話調查，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；手機電話調查方法，以數位發展部公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。
調查時間為114年11月09日-11月12日，晚上18:00-21:30 進行；共完成1,200有效樣本(市話851份，手機349份)。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83個百分點，依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。
