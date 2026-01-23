新北民調60歲以上支持度「輸到慘不忍睹」 黃國昌笑回：2／1後多花時間和長輩溝通

表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今天（23日）受訪時坦言，他在60歲以上的支持度，「真的輸到慘不忍睹」。（圖／李智為攝）

《美麗島電子報》昨公布新北市長人選最新民調，若三腳督，被視為國民黨最強人選的台北副市長李四川有34.2%支持、獲民進黨徵召的立委蘇巧慧32.7%、民眾黨主席黃國昌僅15.4%墊底。對此，黃國昌今天（23日）受訪時坦言，他在60歲以上的支持度，「真的輸到慘不忍睹」，自己2月1日後會多花時間和壯世代長輩溝通。

針對外界關切民調結果是否影響新北布局？黃國昌今天上午受訪時說，「不會影響我的步調，也不會影響藍白整合」。他指出，每個選區每天都有不同機構在放民調，他向來的態度都一樣，「任何民調結果我們都尊重，繼續努力」。

黃國昌說，美麗島民調比較有趣的部分，40歲以下即使三腳督，支持度最高的是他，但他在60歲以上，「真的輸到慘不忍睹」，所以他也很感謝美麗島電子報董事長吳子嘉做那份民調，讓他知道努力的方向。

黃國昌強調，自己在2月1日後，一定會多花一點時間，跟壯世代的長輩好好溝通，「讓他們相信國昌是一個溫暖富有人性、值得託付的新北市長候選人」。



