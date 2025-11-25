新北民進黨團共識營選戰士氣高 蘇巧慧：組創新會做事團隊迎戰一對一 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／新北報導

2026新北市長選戰提前開打，新北市議會民進黨團今（25）日舉辦「預算共識營」，除針對本會期重大議題與時事攻防進行討論外，更首度以「新北隊」之姿，公開力挺已獲民進黨選對會正式推薦、將代表民進黨角逐新北市長的立委蘇巧慧。

黨團總召廖宜琨強調，國民黨在新北執政已超過20年，2026是改變新北的關鍵時刻，需要一位長期扎根地方、具國會歷練的候選人帶隊衝刺，「一起衝、就慧贏」。他說，目標是市長勝選、議會過半，為市民打造更好的新北。

蘇巧慧受邀出席預算共識營，除傾聽各區議員對市政的第一線觀察，也就明年地方選戰的策略與布局交換意見。她表示，感謝選對會的推薦與新北市議員們的全力支持，自己在新北服務十年來，一直與各選區議員緊密合作，不只在中央爭取預算與計畫，也在地方落實建設與服務，「新北隊本來就在同一條戰線上，未來會以更整合的方式面對2026選戰」。

談到具體政績，蘇巧慧指出，過去多年與議員攜手爭取包括大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、台65浮洲橋匝道增設、五股交流道改善、淡江大橋、國家兒童未來館等重大建設，都是中央地方協力的成果。她上任新北市黨部主委後，也更系統性強化與議員的配合，加強基層服務網絡，穩固新北民主陣營實力。

蘇巧慧表示，這段時間持續勤走基層，感受到許多市民的支持與期待，未來會組建一個「創新、會做事」的團隊，按照自己的節奏穩健前進。她強調，做好充分準備迎戰一對一的市長選舉，「爭取最多市民認同，也要跟黨籍議員一起，把2026這一局拚到最好」。

廖宜琨指出，蘇巧慧歷經3度選舉考驗，在國會問政與地方建設的表現，市民有目共睹。面對2026地方選戰，他認為蘇巧慧是民進黨挑戰新北市長的最佳人選，「新北不能再停留在20多年前的治理思維，需要新的市長、新的團隊，帶領新北往前走」。

民進黨團書記長顏蔚慈則分析，目前各家民調顯示，民進黨「提早定於一尊」的策略是正確的，明確的市長人選有助於集中支持，讓候選人儘早向市民自我介紹，也讓議員、「小雞」更清楚母雞是誰，才能發揮母雞帶小雞的整合戰力。她相信，在市議會民進黨團與蘇巧慧共同合作下，「新北隊」有機會在2026年贏下市長，也讓議會席次邁向過半。

民進黨團強調，此次預算共識營只是新北隊整合的起點，未來將持續就預算審查、市政監督與選戰布局保持緊密合作，盼以團隊之力翻轉新北，讓市民看到不同於過去20多年的新選擇。

照片來源：蘇巧慧辦公室

