新北民進黨團怒批行政不中立 轟侯家軍濫用公職暖身選戰

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

近期擬參選新北市議員的「侯友宜子弟兵」頻繁藉公務身份在活動中亮相，引發外界質疑。新北民進黨團今（19）日對此嚴正指控，侯友宜帶頭破壞行政中立原則，形同將新北市政府淪為個人政治勢力的「選舉牛棚」。

民進黨團總召集人廖宜琨議員表示，近期市府幕僚從副發言人到局處秘書等頻繁亮相，而搶曝光的人都是擬參選議員的侯友宜子弟兵，令人質疑行政中立只是口號。他強調，尊重個人參選意願，但若有參選準備，侯友宜就應該讓子弟兵辭去行政公職的身份，而非藉由公部門資源、活動替特定人選「暖身造勢」，不應任由侯家軍在「公務身分」與「政治角色」之間模糊遊走。

廖宜琨進一步指出，侯友宜在2019年曾嚴正要求事務官恪守行政中立，如今卻由自己帶頭破壞原則，形同自己打自己的臉。他呼籲，既然侯家軍幕僚決心投入選戰，就應坦蕩面對選民，而不是利用公務身分，把新北市政府當成「選舉牛棚」，行政中立是一條最基本的底線。

副總召蘇錦雄指出，市府近期不斷出現特定幕僚的身影，絕非自然巧合，而是一整套的政治包裝與精準布局。部分幕僚從被拔擢為副發言人、或被安排負責宮廟、里鄰等基層事務開始，就是在替自己的選舉鋪路，靠著與侯友宜同框取得最佳站位，使曝光量倍增，這根本是一條由行政資源打造的「暖身跑道」。

蘇錦雄強調，市府不應該讓公共資源淪為政治輔選工具，應立即停止這種「假公務、真選舉」的包裝模式。他呼籲讓市政回到市政，選舉回到選舉，避免公眾資源被政治利用。

幹事長山田摩衣認為，侯友宜從副市長、副發言人一路到各局處幕僚，紛紛展現參選起手式時，卻仍持續以公職身分出席活動與會議，很明顯是侯友宜刻意加速讓「侯系人馬」深入基層組織、提高曝光度。她強調，侯友宜出席的市府公開活動，連市議員都沒有上台說話的空間，但幾位刻意培養的侯家軍幕僚，卻能跟侯友宜一起扮裝上鏡頭，這就是市府在踩紅線，讓公帑淪為特定政治勢力的工具。

書記長顏蔚慈則指出，從上一次選舉「侯家軍」成軍，再到逐漸成形的新一代侯家軍梯隊，侯友宜不斷透過「世代接力」方式培養參選人的操作已日漸成熟，然而公務機關不是政治搖籃，侯友宜也不該把市府當成「政黨參選人的培訓基地」。她說，市府若繼續讓特定幕僚用公職做參選準備，不僅違背公平競爭原則，更讓整個行政體系陷入「政治化與派系化」的亂況，呼籲市府必須回到應有的中立角色。

