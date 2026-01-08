新北民進黨團爭取社福有成 籲侯友宜溝通藍營放行中央預算

248260108a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會昨（7）日三讀通過115年度新北市政府總預算案。民進黨團指出，115年度歲出原列2612億1019萬8000元，較去年增列387.44億元，歲入歲出差短130億元。經三黨協商確認統刪6.47億元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。總召廖宜琨強調，黨團成功爭取到研議老人假牙補助、愛心敬老卡擴大至超商使用等具體成果，全力為市民福利爭取最大效益。

廖宜琨於大會提出臨時動議，要求市府比照台北與桃園，辦理新北市國中小營養午餐免費政策。他強調，鄰近城市積極提升福利照顧下一代，新北市政府應正視城市競爭力與社福公平性，避免淪為北台灣後段班。這項主張是為了確保新北學子享有同等照顧資源，讓教育福利不再出現落差，透過政策提升照顧品質。

針對地方建設與中央預算的連動，廖宜琨提到，目前中央總預算案尚未付委審議，導致地方對新年度新興計畫預算感到惴慄不安。既然新北市預算已順利通過，市長侯友宜應展現溝通誠意，與國民黨立委協調讓中央預算進入審議程序，相關補助才能儘早確定。唯有確保財源穩定，新北市各項興辦計畫才能順利推動，保障基層建設。

根據議決文內容，歲入歲出不平衡的4億1203萬4000元，除配合中央補助核定變動外，市府不得調整社福支出、公教人員工作獎金、退休教育人員優惠存款利息補貼及債務還本。決議同時限制，審議刪除的項目在執行期間不得編列追加預算，且各機關不應擅自變更原訂實施計畫。若經常門業務費達1000萬元以上，應於執行完畢4個月內向議會提送成果報告。

廖宜琨最後指出，預算資源必須落實於人民，議會運作應秉持多數尊重少數、理性討論的精神。他呼籲市府在獲得授權後，務必嚴格遵守財政紀律，杜絕公帑浪費。黨團未來將維持高強度監督，確保每分納稅錢精準對接市民需求，讓大幅增長的歲出規模實質轉化為有感的施政成果。

照片來源：新北市民進黨團提供

