新北民進黨團籲設食安處 衛生局：定期開食安會報

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北19日電）彰化文雅畜牧場出現芬普尼超標雞蛋，新北市議會民進黨團表示，為減少食安風險，市府應成立專責的食安處；衛生局表示，市府已有食安五環管理平台，及定期召開食安會報。

民進黨團今天發布新聞稿，黨團書記長顏蔚慈表示，近來有台中非洲豬瘟疫情、彰化毒蛋事件，農產品一再出問題，但新北市府都後知後覺，只能等外縣市通報後才倉促跟進，完全沒有前端預警能力。

黨團總召廖宜琨表示，彰化文雅畜牧場芬普尼超標雞蛋流入台中與新北，新北共有4600顆問題雞蛋被民眾吃下肚，新北始終處於資訊落後、只能事後補破網。

廖宜琨表示，新北早在107年就通過食品安全衛生管理自治條例，雖然今年稽查人力從去年的31人增加到65 人，看似成長不少，但這些人力仍需同時負責醫政等多項業務，真正能專注在食安上的量能依然有限，因此，民進黨團要求市府成立「食安處」，讓食安工作能常態化、專業化，而不是每次出事才臨時動員。

衛生局表示，市府透過由秘書長主持的府層級食安五環管理平台，跨局處合作，以迅速反應、協力、整合，維護市民食安。此外，市長侯友宜也每2個月定期召開「食品安全會報」，以衛生局擔任主政局處，以強化跨局處合作迅速反應並共同研商、協調、溝通與整合食品安全衛生管理相關因應措施。

至於彰化文雅畜牧場芬普尼超標雞蛋流向，衛生局表示，這些雞蛋並不是外界認為的「芬普尼超標」毒雞蛋，而是移動管制後才賣到新莊兩家蛋行的雞蛋，衛生局10日就派員稽查並預防性下架，其中27籃雞蛋全數退回彰化蛋商，另有23籃共4600顆雞蛋已經流入市面。

衛生局表示，派員前往新莊兩蛋行曾經有交易紀錄早餐店及雜糧行查核，均未查到問題蛋品，2蛋行直接販售予一般消費者部分，也已要求蛋行提供退換貨事宜。衛生局將持續加強市售蛋品來源查核，以確保消費者食的安全。（編輯：張銘坤）1141119