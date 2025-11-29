新北水保服務團成立20週年 表揚水保英雄

副市長劉和然頒獎表揚5位在水土保持服務團服務滿20年的績優貢獻團員。(圖:新北市農業局提供)

▲副市長劉和然頒獎表揚5位在水土保持服務團服務滿20年的績優貢獻團員。(圖:新北市農業局提供)

新北市政府於二十八日辦理「新北市水土保持服務團成立二十週年」表揚暨組訓活動，新北市副市長劉和然頒獎表揚五位在水土保持服務團服務滿二十年的績優貢獻團員，感謝這群無私奉獻並致力將水土保持觀念導入新北市每個角落的英雄。

新北水保服務團二十年來協助市府水土保持服務案件達上萬件，專業服務已連續五年獲得農業部評核為全國績優水保服務團的肯定，由陳盈男團長代表將一一四年度全國績優服務團之獎座獻予市府，期望透過表揚團員暨組訓活動凝聚水保服務團守護新北市坡地安全的共識。新北市水土保持服務團成員來自土木、水保、水利、大地技師四大公會，共有八十位有熱忱也有水保專業技術的技師，提供民眾免費水土保持專業諮詢服務。

廣告 廣告

新北市水保服務團陳盈男團長表示，曾有對退休的夫婦想在三芝務農，因土地多年未整理而不利農作，水保服務團在調查後依農地地形在集水區上游處設計截水溝，讓土壤不易流失並保留肥力，針對高低起伏處則規劃施作砌石擋土牆，穩定邊坡讓耕地更安全，協助夫婦在合乎水土保持法規下整理出利於耕作的農地。

劉和然表示，新北市山坡地範圍高達百分之八十八，水土保持與坡地保育工作格外重要，感謝水保服務團共同為新北市的山坡地做好保育工作，新北水保服務團二十年來也持續不斷的傳遞相關知識，讓水土保持與市民更親近，同時透過組訓活動持續精進服務品質，讓民眾更能瞭解如何在兼顧水土保持下合理的利用山坡地。