新北水利局推環教體驗 500名學子化身小小檢驗員守護水資

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

淡水水資源回收中心轉型為戶外教育基地，由新北市政府水利局主導的環境教育課程近期人氣高漲。根據統計，114年度已有500名學子預約化身「小小檢驗員」，透過實地走訪了解下水道系統的運作。這座環教基地除了展示淨水流程，更結合了太陽能與沼氣發電設施，讓學員在學習水資源循環之餘，也能親見綠能設備如何協助城市邁向低碳永續。

水利局長宋德仁強調，環境意識的培養必須從小扎根，淡水水資中心透過生活化的引導，讓學生明白廚房與浴室污水淨化的難度。在再生能源推動方面，中心於113年啟用太陽能發電，114年7月沼氣發電系統也完成掛表運轉。這些綠電設施不僅能實質減碳，更成為活生生的節能教材，讓來訪的孩子見證水與電的循環應用。

在「瓦特的健康檢查」課堂中，學生在指導下操作pH計並觀察污泥沉降，親眼見識微生物如何「吃掉」髒汙，以此檢測處理後的水質是否安全達標。此外，課程設計「保『滬』水資源」單元，啟發學員思考水源去向。參與的王同學感嘆，馬桶沖水後要變回乾淨水的過程極其繁瑣；吳同學則分享，親自動手實驗比看課本更有趣，以後會減少使用化學洗劑。

水利局指出，比起單純理論教育，看得到、摸得到的沉浸式體驗更能讓孩子產生共鳴，進而建立節約與減污觀念。淡水水資中心目前開放週一至週五預約（不含國定假日），參訪時段分為上午09：30至11：00、下午14：00至15：30。局處希望藉此翻轉回收中心給人的刻板印象，讓環教基地成為地方學子親近自然與理解科技的重要場所。

這座結合綠能與教育功能的回收中心，未來將持續開發多元課程，強化學子對環境友善行為的實踐力。水利局計畫透過更多元的互動式設計，讓環保觀念深入家庭，使水資源永續不再只是口號。有興趣參訪的團體可至官網查詢相關預約細節，共同體驗這場充滿知性的科學旅程。

照片來源：新北市政府水利局提供

