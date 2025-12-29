新北水利局曝下水道「頭號威脅」：別將排水孔當垃圾桶

今年協助清疏的案件中，以「油脂」導致阻塞的比例最高。（新北市水利局提供）

新北市水利局29日公布汙水下水道最新清疏統計，影響汙水處理系統運作的頭號威脅，來自不良「排洩油脂」的生活習慣。（新北市水利局提供）

新北市水利局29日公布汙水下水道最新清疏統計，影響汙水處理系統運作的頭號威脅，來自不良「排洩油脂」的生活習慣。數據顯示，在所有需要市府協助處理的下水道堵塞案件中，頭號主因竟然是油脂。民眾習慣將烹飪過程中產生的油脂等異物倒入水槽的舉動，已成為加速全市下水道堵塞、並影響排水系統正常運作的主因。

水利局長宋德仁表示，民國114年截至目前，共接獲3231件通報，有1954件需要專業清疏。分析發現，堵塞的前3名依序為油脂1932 件、垃圾9件、毛髮3件，可見油脂的危害遠超過一般雜物。

他指出，造成堵塞「頭號主因」是廚房產生的油脂直接倒入排水孔，由於油脂遇冷凝固後，遇到汙水中的鹼性物質和金屬離子後形成皂垢，長期累積便會大幅縮小排水斷面，最終導致系統癱瘓。此外，浴室的毛髮、濕紙巾、布料等不可分解的異物，也是不容忽視的堵塞來源。

宋德仁說，排水孔絕對不是垃圾桶，任何不易分解的物品進入系統，最後都會反映在整條管線上。隨意棄置不當物品，不僅影響自身居家排水，更可能造成鄰里汙水系統阻塞，徒增清疏人員負擔。

水利局呼籲市民應從日常做起，共同維護汙水排水效率，在清洗前，可以以紙巾將可見的浮油吸附，減少油脂排入排水孔；並務必使用濾網攔截毛髮與菜渣；同時嚴禁將溼紙巾、衛生棉、布料等任何異物投入管線。

