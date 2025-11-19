新北水利局獲天下城市治理卓越獎環保組首獎 市政會議獻獎

新北市水利局智慧防汛專案，勇奪2025年「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎。十九日水利局長宋德仁代表團隊，將這份殊榮獻給市長侯友宜。(新北水利局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市水利局以「智慧防汛打造新北韌性城市」專案，勇奪2025年「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎，成為全國唯一獲獎的水利單位。今（19）日於市政會議中，水利局長宋德仁代表團隊，將這份殊榮獻給侯友宜市長，新北用AI守護市民，從防洪導向的城市治理模式，進化成「不怕淹」的韌性城市。

宋德仁指出，其實智慧防汛平台很難讓大家看見它的價值，對市民來說，平時可能無感，因為它默默在背後運轉。但對水利局的防汛決策而言，它讓判斷更快、反應更精準，爭取到的每一刻，都可能是守護市民安全的關鍵；防洪安全的背後面對的是龐大的資料整合、即時運算與決策壓力，要把這樣一個系統，轉化成有溫度又能被看見的參獎作品，真的非常困難。

宋德仁指出，這項成就得來不易，從2019年開始，水利局努力了6年時間整合各個水情系統、AI導入、智慧判斷擴展等階段，才打造出今日的智慧防汛平台，而這平台厲害之處，在於每分鐘能處理超過6萬筆水情資料，並透過AI分析與決策，同步推播本局防汛人員及29區公所，還能自動協助抽水站判斷何時預抽，如今只要一支手機就能掌握全市水情，且在平台上線後，防汛應變時間平均提前2小時以上，成功讓「被動」變成「主動」。

宋德仁還提到，除了智慧防汛平台外，城市滯洪建設同樣亮眼，全市16座抽水站預抽機制，可先騰出57.8萬噸滯洪空間，另與9座透保水校園合作建置3.69萬噸容量，能與平台遠端連動，進行多次排空操作，提升整體防洪效率。且早在2016年，新北就率全國之先制定「透水保水自治條例」，讓開發基地都要設置透保水設施。新北創造近300萬噸滯洪量能，結合科技應用與創新，展現「韌性城市」的具體行動力。

宋德仁強調，今年共有22個城市、171件專案角逐「天下城市治理卓越獎」，新北以創新防汛思維與全方位實績脫穎而出。這是全體防汛夥伴共同的榮耀，也代表新北在智慧防災領域領先全國。未來，水利局將持續精進AI與大數據應用，讓智慧防汛不斷升級，確保市民面對每場降雨都更安心。