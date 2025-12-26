新北水利局突破瓶頸路段 跨局處助淡水新民街70戶污水接管

248251226a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

新北市水利局近日完成淡水區新民街222巷及226巷污水接管工程，成功協助70戶住家解決污水排放問題。由於巷道狹窄，且為大型公車行經的主要路徑，佈設污水管段施工難度極高，經水利局施工團隊與交通局及公車業者辦理3次會勘，最終達成公車改道共識並順利完工，讓當地居住環境品質獲得顯著提升。

水利局長宋德仁指出，新民街路幅狹小且鄰近真理大學與新興國小，為避免污水管佈設與公車動線衝突，施工團隊特別採取「避開校園高峰」策略。經由多次現勘協調，以影響站點最少為原則，達成5條公車路線改道共識，並特意選定在今年7月暑假期間進場施工，利用學生放假、乘車人潮較少的離峰空檔施作，成功在不影響師生通勤的前提下完成工程。

為避免施工造成民眾通勤困擾，水利局於進場施工前1個月即提前拜訪受影響的里辦公處，請里長協助公告宣導。此外，施工團隊也在受影響的公車站牌設置告示，並請公車業者利用車內跑馬燈提醒乘客相關資訊。水利局感謝市民在公車改道期間的體諒，讓新民街222巷及226巷共70戶的污水接管工程，得以順利完工。

受當地民眾喜愛的新民街居住環境，過去因污水排入化糞池常有惡臭困擾。家住222巷的林先生表示，以前污水排到化糞池需要定期花錢請水肥車抽肥，非常不便，這次多虧政府單位出面統籌協調，終於完成污水接管，讓社區告別惡臭，居住品質變得更好，生活環境也更有質感。

水利局表示，淡水地區近年遷入人口大幅增長，污水接管需求隨之增加，下水道建設雖然是看不見的工程，卻是城市進步的關鍵。未來水利局將持續努力進行建設，針對施工困難路段主動結合交通與環境評估，讓更多住家享有乾淨宜居的生活空間。局方也呼籲民眾共同支持，一起為居家環境升級打拚。

照片來源：新北市政府水利局提供

