新北水利局美化後巷環境 彩繪巧思與色彩點綴讓巷弄乾淨明亮





新北市政府水利局推民生污水接管工程，局長宋德仁指出，截至114年10月底，新北市污水用戶已接管126萬3,667戶，普及率達70.83%。另為營造整潔舒適的生活空間，水利局持續推動後巷牆面彩繪美化，截至目前已累計完成741條巷弄彩繪。除完成「污水接管」的環保目標，更結合「環境美學」的創意巧思，讓社區呈現出雙倍加乘的效果，打造乾淨又充滿特色的宜居環境。

水利局表示，分別於板橋區聯翠里打造「海底世界及花卉世界」，以及土城區清和里推出「毛孩的童年派對」主題彩繪，使原本灰暗老舊的後巷和牆面煥然一新，透過彩繪的巧思與色彩的點綴，巷弄變得乾淨、明亮又有活力，彷彿走進童話般的奇幻世界，不但美化環境，也讓居民的生活多了溫暖與幸福感。

板橋區聯翠里鄰近板橋花市，是新北市境內最大的花卉市場，故設計發想以陸上花卉為主軸，再以海底世界形成對比的彩繪主題，透過鮮明生動的色彩及裸眼立體感的彩繪工藝呈現出躍動於牆面的立體感。里長吳麗梅說，民生污水接管工程不僅有效解決里內長年困擾的蚊蟲與異味問題，更因水利局結合彩繪美化的巧思，讓藝術家透過生動的筆觸，將原本單調的牆面變成色彩繽紛的畫布。

此外，土城區清和里鄰近著名朱財華登山步道，使得假日清和里遊客甚多，而水利局在必經之路上打造後巷美化，讓登山遊客駐足於此欣賞後巷牆面美化。

水利局表示，在民眾主動配合接管工程、里長熱心推動彩繪計畫的共同努力下，不僅完成「污水接管」的環保目標，更結合「環境美學」的創意巧思，讓社區呈現出雙倍加乘的效果，打造乾淨又充滿特色的宜居環境。

