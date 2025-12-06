248251206a01

新北水利局防貪指引趣味出擊 宋德仁盼同仁安心推動業務

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市水利局為確保同仁執行工程採購的安全與合法性，開發出一套顛覆傳統的「水利工程採購指引」。這份指引跳脫法規彙編，轉化為生動的「闖關遊戲」模式，已在昨(5)日「114年度廉政會報」發表。內容以採購全生命週期為核心，詳細列出潛在的違法樣態與風險防治措施。

水利局長宋德仁強調，水利人的使命是治水防洪。他指出，這套指引是為同仁量身打造的「護身符」，收錄10則水利相關司法判決案例，協助同仁迅速識別風險並規避問題，確保業務能在安心的環境下持續推進。

宋德仁表示，為使採購指引更容易理解，團隊採納了遊戲化設計。指引故事取材於新北重要的水利整治區域五溝一堰（藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰）。故事由「水利爺爺」與「水利寶寶」帶領5種常見物種夥伴，藉此體現水利建設兼顧生態環境的成果。

宋德仁進一步說明，5種生態夥伴代表著5個面向的防護隊友，為同仁在各採購階段提供風險防護。其中，香魚負責招標階段偵測不合理投標；毛蟹專門強化履約品質監控；台灣沼蝦支援採購全週期，防止細微異常累積；白鷺鷥在驗收時準確指出工程缺陷，確保品質；紅冠水雞則擔任警示，確保巡查紀錄真實性。

水利局表示，此創新指引有效減輕了同仁的工作壓力，並彰顯了對「依法行政」及「工程品質」的堅持。水利局期盼透過這些生動形象，讓市民大眾看見水利局在打造「會呼吸的海綿城市」與「安居樂水的大河之都」的過程中，所投入的專業、安全與溫度。

照片來源：新北市政府水利局提供

