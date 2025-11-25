新北水利局CCTV聲納齊出動 守護2663公里地下汙水管網

248251125a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市擁有超過2663公里的污水地下管網，堪稱城市的超級「隱形工程」。為保障超過126萬戶市民的生活品質，新北市水利局每年投入近3億元，透過「預防－檢視－修復」的系統化機制，全力確保管線穩定運作，打造安全可靠的城市基礎設施。

水利局長宋德仁表示，目前新北市污水管線服務超過126萬戶，其穩定性對城市運作至關重要。為提升設施效能，水利局透過專業的「預防機制」，對人孔及管線進行巡查、預防檢視及異常修繕等作業，維持管線正常運作。

宋德仁進一步指出，對於使用達10年的老舊管線，市府採取CCTV檢視車或聲納船等高科技儀器進行內部精準檢視。一旦發現腐蝕、破損等異常，即時啟動「區段整建」、「明挖換管」等高效工法修復。這套「精準維護、高效修復」機制，確保2663公里管網維持最佳狀態並延長使用壽命。

水利局說明，統計113年及114年截至9月，共完成2117公里內部檢視，其中8.57公里的污水管段已辦理「區段整建」並修復完成。透過持續巡檢與維護，不僅能減少污水回堵，更能降低道路塌陷風險，維護民眾行車安全，讓新北市民的生活環境更安心、更舒適。

水利局提醒，近期CCTV檢視與區段整建作業將於三重、蘆洲、新莊、板橋、新店等地進行，作業期間需占用道路，請市民理解並配合現場指引。水利局也呼籲民眾勿將廚餘、油脂、衛生棉等雜物丟入馬桶或水槽，避免管線堵塞與污水外溢。水利局將持續守護新北城市安全與市民居住品質。

照片來源：新北市政府水利局提供

