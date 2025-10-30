新北水流公市場攤商賣現宰豬肉？市府稽查確認無違規

非洲豬瘟爆發後，許多傳統市場的豬肉攤商自行歇業。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應非洲豬瘟，行政院宣布全國豬隻禁宰、禁運措施延長。網路流傳新北市水流公市場有攤商販售現宰豬肉，市府農業局及市場處今早前往稽查，該名豬肉攤商表示，昨(29)日是將冷凍豬肉解凍後出售，並出示屠宰證明，確認無違規之處。

市場處表示，針對新北市公有零售市場及民有攤集區，已加強宣導非洲豬瘟防疫資訊，截至29日，累計宣導149座市場、共3086攤次。

新北市府提醒，民眾勿購買來路不明肉品，行政院已於22日起宣布豬肉禁宰、禁運政策，若違反相關規定，最高可開罰100萬元。

