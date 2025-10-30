新北水流公市場還在賣現宰豬肉？市府公布真相了 喊話民眾「違規最高可罰100萬」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央下令豬隻禁宰禁運5天隨後再延長10天，卻有民眾發現新北市的水流東市場疑似有攤販在販售現宰豬肉。對此，新北市府農業局及市場處今早已前往稽查。該豬肉攤商表示，昨（29）日是將冷凍豬肉解凍後出售，並出示屠宰證明，確認無違規之處。

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央下令豬隻禁宰禁運5天隨後再延長10天，示意圖，非新聞個案。（圖／資料照）

新北市府再度提醒民眾，勿購買來路不明肉品，行政院已於10月22日起宣布豬肉禁宰、禁運，若違反相關規定，最高可罰100萬元。

市府也說明，市場處已針對新北市公有零售市場及民有攤集區加強宣導非洲豬瘟防疫資訊，截至29日已累計149座市場共3086攤次。

