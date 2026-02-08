新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開4槍攔停

社會中心／綜合報導

新北市永和地區，昨晚傳出槍響！警方在晚間7點多，執行巡邏勤務時，發現一輛白色自小客車的行跡可疑，上前攔查，而開車的朱姓男子，因為駕駛贓車，不僅拒檢、還加速逃逸，和警方展開一場街頭追逐，過程中，員警陸續開了四槍攔停，嚇壞不少民眾。

大馬路上，突然上演警匪追逐！就怕嫌犯橫衝直撞，波及無辜用路人，員警果斷拔槍，朝輪胎射擊，但白色轎車不停就是不停，油門一踩，繼續衝，但終究逃不過警網圍捕。在大馬路口，被警方層層包夾，轎車終於停了下來，所有員警一擁而上。但駕駛遲遲不肯下車，警方立即又開一槍，這時，後座的男子突然開門，想趁隙逃跑，但員警腳步更快，立刻抓住人，至於副駕駛座的嫌犯，還是堅持拒捕，員警直接破窗，把人從車窗拖了出來。場面實在緊張又混亂，案發第一時間，民眾還想看熱鬧，直到聽到槍聲，簡直快嚇死。

目擊民眾：「民眾衝進來就說那邊有人開槍，就是衝進來我們趕快躲到角落，本來想要拉鐵門耶，怕是不知道是警察開的槍，還是歹徒開的槍。」目擊民眾：「警車就攔那個歹徒的車子，然後把歹徒拉下來壓制，壓在地上有三個歹徒。」事發在7號晚間7點多，警方在新北市永和中山路一段上巡邏時，發現這輛白色轎車行跡可疑，要求駕駛停車受檢，想不到對方拒檢，還衝撞逃逸，警方連開三槍，雙方就這樣在大馬路上追逐約160公尺，最後在超商前，才順利攔停，眼見歹徒不下車，警方又朝輪胎再開一槍。

新北永和傳槍響！ 男開贓車拒檢逃逸、警開四槍攔停

新北永和半夜驚傳槍響。（圖／翻攝畫面）

這回共逮捕三名嫌犯，並從車內搜出毒品安非他命，朱姓駕駛有竊盜、毒品前科，開著偷來的小轎車載著朋友趴趴走，另外，劉姓男子則是桃園地檢發布的竊盜通緝犯，蛇鼠一窩，想在假日開毒趴，這下通通都栽在警方手上。

