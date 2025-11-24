新北永和大陳都更單元6開工 估119年底可入住

（中央社記者曹亞沿新北24日電）新北永和大陳公辦都更案號稱全台規模最大、最複雜，單元6今天開工，預計119年底可入住。市長侯友宜說，盼永和大陳能成為新北公辦都更示範案例，翻轉都市風貌超越北市。

新北市永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案今天舉行開工典禮，市長侯友宜致詞表示，面對全國最大的公辦都更案，要做到好並不簡單，但至少在他任內，7個單元願意施作的廠商都進來了，未來將一塊塊逐步完成。

侯友宜說，大陳都更案完工後將設有活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等服務設施，且鄰近興建中的捷運萬大線，生活機能完善，希望永和大陳地區能成為新北公辦都更的示範案例，翻轉永和都市風貌，甚至超越隔壁台北市。

廣告 廣告

新北市都市更新處指出，永和大陳都更單元6面積約1.1公頃，範圍內有173戶，過去因建物老舊、消防動線狹窄等問題，市府110年完成招商由漢皇建設擔任實施者，在社區設置駐點中心逐戶訪談，最終以2年完成審議核定並全數順利點交。

漢皇建設表示，單元6規劃為36層樓建築，以適合都會家庭的2至4房為主，共1200多戶，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，預計119年底可入住。

新北市永和大陳社區原安置民國40年代自大陳島撤退抵台的居民家眷，因屋齡老舊、社區內巷弄狹小、增改建問題，政府於民國99年起推動大陳社區都市更新，全區約8.7公頃，分為7個單元公辦都更，但因區內產權複雜，號稱全台最大、最複雜的公辦都更案。

都更處說，目前除了單元2已完工入住，單元3預計117年底完工；單元7已審議通過，預計明年1月核定；單元5審議中、單元1與單元4進入公開展覽階段。（編輯：李錫璋）1141124