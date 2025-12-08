新北永和必吃燒臘 脆皮燒肉化身白飯小偷 在地老饕瘋狂激推

永和港式料理首選，一口喚醒熟悉的家鄉味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

永和燒臘便當代表店 從文化路小店走進在地人心

午休時間短、午餐選擇又貴又膩？永和巷弄中，永和上班族的新解方就在那一口飽足又實在的便當。

位於永和文化路美食一級戰區的鴨佬燒味，是許多居民與上班族的「心頭好」，更是從學生時期一路吃到出社會的在地味道代表。這家以「港式燒臘」為特色的便當店，開業多年，靠著穩定品質與真材實料的料理，成為不少人心中的永和燒臘便當首選，也常出現在「永和排隊美食」榜單中。



每日午、晚時段，店門口總能見到排隊人潮，等待那份熱騰騰的幸福便當。許多熟客笑說：「吃鴨佬燒味不只是吃飽，更是吃安心，這種用心的便當店真的不多了。」

永和在地便當推薦，美味燒臘天天吃不膩（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從學藝香港到回台創業 打造永和港式燒臘新風格



創辦人阿佬早年遠赴香港，師承正宗燒味師傅，扎實學習道地港式燒臘技藝。返台後，他選擇在永和這片熟悉的土地落腳，將「鹹甜交融、火候講究」的料理哲學融入每一道餐點中。他笑說：「台灣人對燒臘的喜好越來越細緻，我們要做得更專業、更道地，讓大家吃到真正的香港風味。」



正是這份對品質的堅持，讓鴨佬燒味在眾多永和港式料理推薦名單中脫穎而出，也成為許多老饕心中難以取代的永和港式燒臘代表。無論是熟悉的在地客，或專程聞香而來的新顧客，都能在這裡品嚐到一份來自香港的真實滋味。

永和人氣叉燒飯，肉多味足一吃成癮（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

堅持每日現做 打造永和平價美食中的高品質代表



不論是脆皮燒肉、明爐燒鴨，還是蜜香濃郁的秘製叉燒，鴨佬燒味每天清晨便開爐備料，全程堅持手工製作，不使用冷凍食材，只為確保每一口都是當日新鮮現做的美味。搭配粒粒分明的白飯與恰到好處的配菜，成就出一份份在永和平價美食中難得的用心之作。



對許多小資族與學生而言，鴨佬燒味不僅是一頓飽餐，更是一種生活的慰藉與延續。常客笑說：「這是我學生時期的回憶，現在上班後還是照樣吃。」那份熟悉的香氣，早已成為永和晚餐外帶與頂溪捷運站美食中，最能喚起人情味的存在。

永和隱藏版美食，不說你可能錯過的在地好滋味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

頂溪捷運站美食熱點 成為永和人氣便當代表



步行至頂溪捷運站美食街區，鴨佬燒味的位置方便可達，不僅吸引附近居民，也成為通勤族的用餐據點。每天用心製作的燒臘飯，成功進入許多人心中的「永和人氣便當口袋名單」。



有部落客分享：「這家便當不只好吃，連鴨架湯都超有誠意！是頂溪小吃推薦中少數可以內用熱湯、細細品味的店。」



延伸認識 你也好奇這些關於「那家燒臘店」的事嗎？



Q1：這家店在哪裡？交通方便嗎？

店面位於新北市永和區文化路，鄰近頂溪捷運站，步行約 5 分鐘即可抵達，是許多人下班後的頂溪晚餐外帶首選。



Q2：是連鎖燒臘品牌嗎？跟一般便當有什麼不同？

這不是連鎖體系，而是一家由主廚親自創業經營的燒臘小店。與一般便當不同的是，這裡主打每日現做、港式工法，搭配獨門鹹甜調味，打造在地版的永和港式料理推薦。



Q3：為什麼說是「永和排隊美食」？真的這麼熱門嗎？

不少在地人表示自己從學生時代吃到出社會，是口碑堆出來的便當店。午晚餐尖峰時段店前常見人潮，也被多家部落客列為在地小吃推薦。



Q4：我不吃鴨，還有其他選擇嗎？

當然有。除了招牌燒鴨飯，也提供油雞飯、叉燒飯、燒肉飯，可自由搭配雙拼或三拼，滿足不同口味需求。



《鴨佬燒味》

地址：新北市永和區文化路48號

連絡電話：02-2926-8865

官方網站：https://rink.cc/gqxof

Google地圖：https://rink.cc/x4oxt